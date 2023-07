Inventaire forestier en forêt publique en Abitibi-Témiscamingue

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts effectue des travaux d'inventaire forestier dans les forêts publiques en Abitibi-Témiscamingue.

L'inventaire se fera dans le respect de l'interdiction de circuler en forêt en vigueur en lien avec les feux de forêt.

Des consultants forestiers mesureront 4 points d'observation écologique dans la région, un espace qui mesure 400 mètres carrés.

Il s'agit de l'unité de base pour effectuer la collecte de données écologiques sur le territoire, sur le type de sol, de pente et de végétation.

Les inventaires servent à identifier les essences d’arbres et leur hauteur, la densité du couvert en classes plus précises et les résultats dendrométriques à l’échelle des peuplements forestiers, mentionne le ministère.

Le ministère souhaite aussi acquérir des connaissances sur les effets des changements climatiques et des perturbations sur la végétation et les sols des forêts.

Aucun arbre ne sera endommagé ou coupé lors de cette opération, promettent les autorités. Les travaux se poursuivront jusqu'au 15 novembre.