Danielle Smith souhaite un rappel du Parlement pour mettre fin à la grève dans les ports

Nous sommes maintenant à une semaine d'arrêt de travail et une action fédérale urgente est nécessaire pour résoudre ce conflit et atténuer les dommages économiques au pays , a écrit Danielle Smith dans une lettre datée de samedi et adressée au premier ministre Justin Trudeau.

Cette déclaration a été publiée sur les réseaux sociaux et reproduite dans un communiqué de presse. Environ 7400 travailleurs ont arrêté le travail le 1er juillet, dans environ 30 ports de la Colombie-Britannique, dont ceux de Vancouver et Prince Rupert.

Selon Danielle Smith, les chaînes d'approvisionnement canadiennes ont été touchées négativement au cours des dernières années pour différentes raisons, comme la pandémie, des conditions météorologiques extrêmes et d'autres interruptions de travail dans le secteur des transports.

Pour ces raisons, l'Alberta appuie un rappel immédiat du Parlement pour l'examen d'un projet de loi visant à résoudre cette question d'une importance cruciale , a déclaré Danielle Smith.

L'arrêt du commerce dans les ports aura des conséquences économiques négatives importantes qui minent la compétitivité et la réputation de l'Alberta et du Canada en tant que fournisseurs fiables pour les clients internationaux.

Danielle Smith explique que 12,4 milliards de dollars des exportations de marchandises de l'Alberta, y compris des céréales et des produits minéraux et forestiers, ont transité par les ports de Vancouver et de Prince Rupert en 2021.

Danielle Smith et Justin Trudeau ont évoqué la situation vendredi, alors que le premier ministre était là pour assister au Stampede. Le ministre du Transport et des Corridors économiques de l'Alberta, Devin Dreeshen, a également demandé au gouvernement fédéral d'envisager de légiférer pour un retour au travail.