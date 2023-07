Féminicides : le difficile constat de la stagnation en Ontario

Plusieurs intervenants essaient de trouver des solutions, par des ressources, mais aussi par des démarches artistiques.

C'est le cas du spectacle Sistas Calling, présenté samedi soir au Musée Aga Khan de Toronto. Les participantes à cette pièce de théâtre mâtinée de danse, de musique et de chant sont des survivantes de violences sexistes.

La directrice du spectacle, Roz Roach, a dédié les cinquante dernières années à lutter contre les violences auprès des femmes. Mme Roach est aussi thérapeute et fondatrice d'un organisme d'intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale. Au cours de sa carrière, elle a discuté du sujet avec l'alors premier ministre Pierre-Elliott Trudeau dans les années 1970, lu des statistiques toujours plus choquantes. Mais au fil des conférences à travers le monde, la problématique demeure. J'ai remarqué que je parlais toujours aux mêmes personnes, dit-elle.

Roz Roach « utilise l'art pour pénétrer la psyché de la société » au sujet des violences faites aux femmes. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend.

Avec le théâtre et la danse, elle espère toucher un nouveau public et faire réaliser que ce problème concerne tout le monde.

« C'est un processus de guérison. Une femme sur trois a subi des violences dans sa vie, et ce ne sont que les violences signalées. Alors imaginez le nombre de femmes dans le public que nous atteignons avec notre message. Espérons que ça crée un changement qui apporte des changements positifs. » — Une citation de Roz Roach

Samedi, en marge de la dernière répétition, Mia Temori a une nouvelle fois répété son numéro de tambour qui la prend par les sens.

Ça me parle à chaque fois. J'ai la chair de poule, des souvenirs reviennent, raconte l'héroïne de Sistas Calling. Dans la pièce, elle s'échappe d'une situation abusive pour trouver le chemin vers la guérison. L'histoire n'a absolument rien d'abstrait pour elle, et représente un appel à l'action.

« J'ai été dans une relation de cinq ans avec un homme qui a abusé de moi sur les plans physique, émotionnel et financier. » — Une citation de Mia Temori, actrice principale de Sistas Calling

Mia Temori interprète le personnage de Roza dans la pièce Sistas Calling, présenté samedi soir dans la salle de spectacles du musée de l'Aga Khan à Toronto. Photo : Radio-Canada

Sortir de sa relation abusive, en parler, a été la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eu à faire, dit-elle. Et quand elle voit les statistiques sur le nombre de femmes qui ne s'en sortent pas, la situation l'inquiète. Ça m'effraie, je me demande pourquoi on en est encore là.

Plus de la moitié des féminicides commis lors des cinq dernières années l'ont été par un conjoint ou ex-conjoint de la victime, selon les données de l'Observatoire du féminicide. Les chiffres de cette année ne marquent pas de signe de ralentissement, au contraire, déplore Barb MacQuarrie, spécialiste des violences faites aux femmes.

« Pendant la pandémie, on parlait d'une flambée de cas. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que ca ne diminue pas, dit cette experte. C'est le moment d'appeler ça une tendance. » — Une citation de Barb MacQuarrie, directrice communautaire au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western, à London

Elle tente d'expliquer le mécanisme sous-jacent de cet immobilisme : C'est le type de problèmes que les gens ont tendance à ignorer jusqu'à ce qu'ils soient trop proches d'eux. Mais le constat demeure amer. Malgré plus de 40 ans de travail sur cette question, c'est un problème insoluble et profondément enraciné , insiste-t-elle. Nous avons une société qui ne consacre pas suffisamment de ressources à la résolution du problème.

Selon Mme MacQuarrie, la situation n'a aucune chance de s'améliorer tant que les gouvernements n'agissent pas. La réponse politique n’est pas du tout a la mesure de la gravité du problème. Pas du tout. On a besoin de beaucoup plus de ressources pour la prévention et pour la réponse aux violences, dit-elle.

Même son de cloche chez Gaëtane Pharand, qui dirige un centre de services aux femmes victimes de violences sexistes pour les régions de Sudbury et d'Algoma, dans le Nord de l'Ontario.

« On n'arrive pas à faire comprendre à la société que c’est devenu une forme d'épidémie. Les gens sont au courant mais la société est figée. » — Une citation de Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes

Les instances de violence basée sur le genre sont pourtant légion et surviennent dans de multiples contextes, rappelle l'Association des maisons de transition et d'intervalle de l'Ontario, qui rappelle dans son rapport l'attaque au couteau qui a fait trois blessés fin juin à l'Université de Waterloo lors d'un cours sur l'identité de genre. L'utilisation de la violence par les hommes, alimentée par la haine, une fois de plus, s'est retrouvée dans une institution publique, remarque l'organisme.