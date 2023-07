Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi soir pour la 27 e semaine consécutive dans le centre de Tel-Aviv et dans d'autres villes israéliennes pour manifester contre une réforme judiciaire controversée défendue par le gouvernement.

Les manifestants étaient plus nombreux que ces dernières semaines, selon les organisateurs qui ont avancé le chiffre de 180 000 manifestants à Tel-Aviv.



Les médias israéliens ont donné aussi des chiffres en hausse (autour de 150 000 manifestants), à la veille de l'introduction lundi à la Knesset d'une importante disposition de la réforme.

La police ne fournit pas d'estimations du nombre de manifestants dont une centaine ont été dispersés samedi soir à coups de canons à eau après avoir bloqué l'autoroute urbaine de Tel-Aviv, selon un journaliste de l'Agence France-Presse.

Un manifestant à Tel-Aviv a revêtu un costume personnifiant le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. Photo : afp via getty images / JACK GUEZ

Après des tentatives de négociations infructueuses avec l'opposition à la suite de l'annonce fin mars d'une pause dans les tentatives de légiférer sur la réforme, le gouvernement relance l'offensive au Parlement lundi, avec l'examen en première lecture d'un projet de loi visant à annuler la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement.



Cette disposition touche notamment la nomination des ministres. Elle avait contraint en janvier le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, de démettre de ses fonctions le numéro deux du gouvernement Arié Dery, condamné pour fraude fiscale, à la suite de l'intervention de la Cour suprême.

« Il faut agir face à ce que le gouvernement de Nétanyahou fait à notre pays et au rêve israélien. Si le gouvernement Nétanyahou ne s'arrête pas, il apprendra dans les jours qui viennent ce qui se passera quand nous nous mettons en colère » — Une citation de Yuval Noah Harari, historien et essayiste

Une journée de mobilisation nationale a été annoncée pour mardi par les organisateurs.



Pour Amit Lev, un cadre du secteur de la technologie de pointe, si nous n'arrêtons pas maintenant ce qui se passe, il ne sera plus possible de revenir en arrière .



Le projet de loi qui va être introduit lundi vise à empêcher le pouvoir judiciaire de critiquer des décisions du gouvernement qui ne tombent sous le coup d'aucune autre loi , s'inquiète-t-il.



Si cette loi passe, nous ne pourrons pas vivre comme nous le souhaitons , estime quant à elle Nira, une kinésithérapeute de 59 ans, disant s'inquiéter pour l'avenir.

Manifestation lors de la seizième semaine de révolte contre la réforme judiciaire du gouvernement de coalition nationaliste israélien, à Tel-Aviv, en avril 2023. (Photo d'archives) Photo : Reuters / ILAN ROSENBERG

Menace pour la démocratie

Formé fin décembre avec le soutien de partis d'extrême droite et de formations ultra-orthodoxes juives, le gouvernement du premier ministre Benyamin Nétanyahou tente de faire passer une réforme de la justice visant à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats.



Le gouvernement estime que la réforme est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, mais ses détracteurs y voient une menace pour la démocratie israélienne et ses garde-fous institutionnels.



Les manifestations contre le projet de réforme judiciaire se succèdent sans interruption tous les samedis soir depuis janvier dans ce qui est considéré comme un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire d'Israël.