Au Stampede, la journée de la Fierté fête ses 10 ans

Initialement baptisé Gay Day, l'événement a débuté en 2013 avec une vingtaine de participants et en compte désormais des milliers. Au départ, nous n'étions qu'un groupe d'hommes majoritairement gais , raconte Charles Macmichael, fondateur de l'événement.

Au fur et à mesure que l'événement a gagné en popularité et en importance, nous tenions à créer un nom qui reflète l'ensemble de la communauté, qui comprend aussi les femmes queers, les personnes non binaires et les personnes transgenres.

Charles Macmichael ajoute qu’un des principaux objectifs et défis de cet événement demeure de créer un espace où chacun peut se sentir accueilli et représenté.

Le programme présenté sous la tente Nashville North a proposé en autres des concerts, de la danse en ligne et des spectacles drags. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Avec un record de 2800 participants en 2012 et plus de 2000 en 2022, l'événement a attiré une foule impressionnante entre 14 h et 18 h, samedi.

Dayna Wallington était présente pour sa deuxième année consécutive. Lorsque des événements comme la journée de la Fierté et d'autres événements queers ont lieu dans la ville, je trouve qu'il est important pour moi d'être présente pour ma communauté , a souligné celle qui habite à Calgary depuis deux ans. Il est également important pour moi d'être entourée de personnes qui sont comme moi.

Pour sa part, Daniel Wilson a participé à presque toutes les journées de la Fierté du Stampede depuis le lancement il y a dix ans. Il est important d'avoir un endroit où nous pouvons nous réunir pour socialiser et sentir que nous sommes présents ici au Stampede , a-t-il expliqué. Le simple fait de savoir que cet endroit est là pour nous est très important pour les membres de notre communauté.

Charles Macmichael, fondateur de l'événement de la journée de la Fierté du Stampede Calgary, explique que l'édition de cette année est d'autant plus importante alors que la communauté 2SLGBTQ+ est confrontée à une recrudescence d'actes haineux en Alberta et ailleurs dans le monde. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Charles Macmichael affirme qu'il est plus important que jamais pour la communauté de se réunir et de se soutenir mutuellement face à la montée d'attaques contre les droits des personnes transgenres, des artistes drags et de la communauté queer dans son ensemble.

L'événement d’aujourd’hui est un peu différent des années précédentes , remarque l'organisateur. Je n'ai jamais autant eu le sentiment que la journée de la Fierté était une forme de manifestation contre ce qui se passe dans notre communauté que ce que je ressens cette année.

Une remise de prix a également eu lieu. Le Western Trailblazer Award est un prix accordé à un candidat qui a été sélectionné pour son travail exceptionnel au sein de la communauté 2SLGBTQ+. C'est Victoria Bucholtz, connue sous le nom de Karla Marx sur scène, une artiste drag et militante transgenre à Calgary, qui l'a remporté cette année.