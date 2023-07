Mares asséchées : des résidents mécontents contre la Commission des parcs de Vancouver

Michael Seear est l’un de ces résidents mécontents. Il a vu avec consternation l'eau de deux mares du parc Vanier commencer à disparaître chaque été ces trois dernières années. Aujourd’hui, l'une d'elles est presque à sec.

C'est une belle mare quand elle est pleine d'eau. Vous pouvez [y] voir des nénuphars et des carouges à épaulettes; mais maintenant, ce n'est qu'un tas de boue , regrette celui qui siège au conseil d'administration de la Hancock Wildlife Foundation.

De son côté, la Commission des parcs de Vancouver assure se concentrer sur la relance de quelques fontaines qui étaient à l'arrêt pour économiser de l'eau. L'eau de la plupart des mares des parcs de Vancouver provient du réservoir Capilano de la rive nord, qui est également la source d'eau potable de la ville.

Le 29 mai, la Commission a voté pour réactiver six fontaines à titre exceptionnel après, selon elle, un tollé suscité par les plans d'eau dormants et leur impact négatif sur le bien-être mental des résidents. Tom Digby, un des commissaires, a été le seul à avoir voté contre. Chacune des six fontaines dont la réactivation est prévue nécessitera un million de litres d'eau par an [...] C'est un tel gaspillage de ressources.

Les mares, quant à elles, n’ont pas fait partie de cette conversation. La Commission a installé des panneaux renommant les mares qui s'assèchent en zones humides saisonnières , censées se remplir naturellement d'eau de pluie en hiver et s'assécher en été. Michael Seear trouve cette décision insensée.

Ce n'est qu'une façon de se dégager d’une responsabilité [...] C'est une mare [qui] a été créée et conçue par des humains. Si vous ne la remplissez pas, elle se dessèche. Mais cela n'en fait pas une zone humide saisonnière, juste une mare mal gérée.

Les mares du parc Vanier abritent des animaux sauvages comme des canards, des oies, des oiseaux de mer et parfois des castors. Des amateurs du parc s'inquiètent que si la mare s'assèche, ils pourraient ne pas revenir.

Une mare du parc Memorial South et une du parc Charleson sont totalement asséchées. Une résidente, Kathryn Langmead, a lancé une pétition demandant que la mare du parc Memorial South soit remplie et maintenue toute l'année. Elle allègue que la Commission des parcs a créé une fuite au fond de la mare lors de rénovations, qu’elle n'aurait ensuite pas réparée.

Évaluation de 66 points d'eau

Tom Digby assure que la Commission travaille à réparer le déversoir, et que cela prend du temps. Il ajoute ne pas être favorable au pompage de l'eau dans les mares de Vancouver. J'ai beaucoup de sympathie pour l'inquiétude des gens au sujet des mares [...] Malheureusement, nous sommes au milieu d'un changement climatique massif. Les mares que les gens connaissent et aiment ici à Vancouver s'assèchent d'une manière jamais vue auparavant.

Selon lui, il est impossible et franchement irresponsable de maintenir ces mares .

Un porte-parole de la Commission a déclaré dans un courriel que la Commission évalue l'état de 66 points d'eau, dont 7 mares, pour estimer les coûts de conservation et de réparation. Cependant, il n'y a que 2 millions de dollars disponibles et selon la Commission, cela n'est pas suffisant pour résoudre tous les problèmes.

La Commission des parcs explique qu'elle se concentrera sur l'état des mares dans la mise à jour de son plan d'action prioritaire sur l'eau plus tard cette année.

Avec les informations de Shaurya K Kshatri