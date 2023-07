En témoignent les passerelles éventrées qui n'ont toujours pas été remplacées.

Dommages à la plage de l'Aboiteau constatés samedi. Photo : Radio-Canada

Les dégâts, certains considérables, ralentissent parfois les entrées et les sorties du site.

Samedi, il y avait un cordon de véhicules pour entrer sur les lieux.

Malgré ces retards, les vacanciers rencontrés semblaient profiter de leur journée. Certains ont constaté que certaines zones n’étaient pas accessibles comme par le passé.

On a adapté nos services un peu pour compenser pour l'absence des passerelles, qui sont cruciales pour les opérations ici. Mais on prend quand même toutes les mesures pour éviter les délais , dit Justin LeBlanc, directeur du développement et du tourisme à Cap-Acadie.

Justin LeBlanc, directeur du développement et du tourisme à Cap-Acadie, à la plage de l'Aboiteau. Photo : Radio-Canada

La reconstruction des passerelles du parc de l'Aboiteau pourrait prendre encore quelque temps pour une raison simple, mais primordiale. C’est que le site est entouré de terres humides d'importance provinciale.

Ce n'est pas permis de faire un accotement , explique Justin LeBlanc. Pour reconstruire nos passerelles, il faut les construire quatre pieds plus haut que le marais, alors ça engendre des coûts significatifs.

Ces marais humides sont un écosystème de grande importance. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Ce sont des mesures de précaution pour protéger l’un des écosystèmes les plus diversifiés au monde.

En plus d'abriter une grande variété d’espèces, les milieux humides contribuent aussi à atténuer les effets des changements climatiques, comme l'érosion des sols, les sécheresses et les inondations.

Ces affiches invitent les visiteurs à être indulgents. Photo : Radio-Canada

Les responsables du site insistent sur l’importance de reconstruire intelligemment.

À la plage Aboiteau, on ne va pas rebâtir pour rebâtir , mentionne Justin LeBlanc. On sait que d'année en année, l'ouragan Dorian, la tempête Fiona, c'est de pire en pire, alors on veut bien s'adapter.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La plage de l'Aboiteau, au Nouveau-Brunswick, est située à Cap-Pelé, à présent intégré à la nouvelle ville de Cap-Acadie. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Le parc de l'Aboiteau espère qu'il pourra bénéficier du Fonds de rétablissement de l’ouragan Fiona, mis sur pied par le gouvernement du Canada, afin de remettre à neuf ses infrastructures dans le respect des normes environnementales.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo