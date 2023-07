Ce projet présenté jeudi par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, prévoit l'installation de bouées flottantes de grande dimension sur le fleuve pour dissuader ces migrants, surnommés en espagnol les espaldas mojadas (dos mouillés), de tenter la traversée.



Cette installation commence dès aujourd'hui , avait annoncé le gouverneur sur son compte Twitter vendredi, y affichant des photographies de camions qui transportaient de grandes bouées orange.



Le Rio Grande, qui naît dans les montagnes Rocheuses au Colorado avant de traverser le Nouveau-Mexique et le Texas pour se jeter dans le golfe du Mexique, fait office de frontière naturelle et internationale entre les États-Unis et le Mexique sur environ 2000 km.

Au Mexique, on le nomme le Rio Bravo. Il est d'ailleurs régi par des traités entre ces deux pays.

« Ces bouées vont éviter que les personnes s'approchent de la frontière. Et ce processus commence plus ou moins tout de suite. » — Une citation de Greg Abbott, gouverneur républicain du Texas

Steve McCraw, directeur du département responsable de la sécurité publique, a pour sa part précisé lors de cette conférence que le système visait à dissuader les migrants de tenter la traversée et de se noyer. Ce projet serait déployé sur environ 300 mètres à la hauteur d'un point de passage appelé Eagle Pass .

Le gouverneur Greg Abbott accuse régulièrement le président démocrate Joe Biden de ne pas prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'arrivée de flots de migrants en provenance du Mexique. Il a annoncé qu'il prendrait lui-même des mesures.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Brandon Bell

Projet contesté en justice