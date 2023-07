L’Africa Festival à Winnipeg témoigne sa solidarité envers des causes sociales en Afrique

La diversité de la culture africaine est célébrée samedi à travers l'Africa Festival qui met en avant des produits d’artisans africains et des créations vestimentaires. L'objectif est, entre autres, de recueillir des dons pour venir en aide à l'éducation des jeunes filles et femmes de certaines régions en Afrique australe.

L’évènement s'est déroulé à l’église Evangelical Mennonite Church de Saint-Vital.

Des kiosques de vêtements et de peintures colorées ont attiré plusieurs visiteurs, avec comme point d’orgue le défilé de mode de tenues traditionnelles africaines portées par des grands-mères comme Linda Guma, originaire de l'Afrique du Sud.

« Ce genre d'événements, il en faudrait plus, car c'est une très bonne chose pour que les Canadiens et aussi les Manitobains apprennent à mieux connaître la culture africaine. » — Une citation de Linda Guma, grand-maman résidente à Winnipeg, originaire d'Afrique du Sud

Linda Guma ajoute que cette initiative servira à récolter des dons en soutien aux initiatives sociales menées par l’organisme à but non lucratif The Grace and Nelly Project.

L'objectif de l'événement est par ailleurs de financer des projets pour favoriser l'éducation et la réussite sociale de jeunes filles et femmes dans certaines régions du Zimbabwe, un pays d’Afrique australe.

Ruvimbo Chimustsa est présidente et fondatrice de The Grace and Kelly Project. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Ruvimbo Chimustsa, originaire de ce pays, est présidente et fondatrice de The Grace and Kelly Project, puis responsable de l'organisation du festival. Une partie des dons recueillis permettront à davantage de jeunes filles d'avoir un meilleur accès à l'éducation, explique-t-elle.

Nous offrons des produits d'hygiène féminine aux jeunes filles afin qu'elles puissent aller à l'école même en ayant leurs règles. Dans certaines communautés, avoir ses périodes menstruelles est encore tabou alors, les filles sont empêchées d'aller à l'école pour cette raison , explique-t-elle.

La créatrice de la marque Naturally Gorgeous Curls, Orinthia Babb, a tenu un kiosque de produits pour cheveux bouclés pendant le festival.

La créatrice de la marque Naturally Gorgeous Curls, Orinthia Babb, tient un kiosque de produits pour cheveux bouclés. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Cette afrodescendante est fière de participer à un festival qui donne de la visibilité aux entrepreneurs de sa communauté. Nous avons tellement d'entrepreneurs qui offrent des produits de qualité, pourtant, ils sont peu connus , argumente-t-elle.

Par ailleurs, une partie des dons recueillis par l'organisme The Grace and Kelly Project serviront à favoriser l'autonomie et le développement de femmes entrepreneures au Zimbabwe.