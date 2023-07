Des pompiers transportés à l’hôpital après un incendie dans Beauport

Le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec (SPCIQ) a mentionné que les pompiers ont subi des blessures pendant l’intervention. Trois pompiers ont été pris en charge par les paramédics et transportés vers un centre hospitalier. Ils étaient conscients et on ne craint pas pour leur vie.

Les services d’urgence ont été appelés en début d’après-midi samedi pour de la fumée qui sortait des fenêtres d’un bâtiment . Les pompiers ont contrôlé le feu en moins d’une heure.

Selon le SPCIQ , personne n’était à l’intérieur de l’immeuble. Le bâtiment ne pourra pas être réintégré , ajoute cependant l’officier médias et prévention, Alexandre Lajoie, dans un communiqué de presse. Les occupants d’un logement ont été pris en charge par la Croix-Rouge, alors que le second était inoccupé. Des rénovations étaient en cours dans l’immeuble.

L’avenue Royale a été fermée à la circulation dans les deux directions pour toute la durée de l’intervention.