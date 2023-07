Un Grand rassemblement des Premières Nations toujours aussi populaire à Mashteuiatsh

Les cultures autochtones sont à l’honneur cette fin de semaine à Mashteuiatsh à l’occasion du Grand rassemblement des Premières Nations. Plus de 10 000 personnes sont attendues et pourront participer aux différentes activités, comme le pow-wow, les courses de canot et les compétitions de portage.

Le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, se réjouit de pouvoir accueillir toutes ces personnes dans sa communauté. On a la chance d’accueillir et de partager nos savoirs, notre culture, à nos visiteurs, à nos frères et sœurs québécois et québécoises, a-t-il lancé. Je pense que c’est quand même un moment important pour nous aussi.

Pour le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, il demeure important de préserver les événements comme le Grand rassemblement des Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Il s’agit de la 17e édition de l'événement dans la communauté qui borde le Piékouagami. Gilbert Dominique estime qu’il est important de préserver cette tradition à Mashteuiatsh.

C’est une facette importante de notre identité, de notre culture, soit celle des grands rassemblements, a ajouté le chef. Dans ce genre d’événement là, on vit, bien entendu, l’ensemble de nos traditions, de nos valeurs, de respect, de partage, d’entraide. On veut, bien sûr, permettre à nos jeunes de pouvoir vivre ça.

Un événement rassembleur

Le Grand rassemblement des Premières Nations attire des milliers de personnes chaque année. Il s’agit d’une source de fierté pour le comité organisateur, comme l’explique la directrice patrimoine, culture et identité de Mashteuiatsh, Julie Rousseau.

C’est un événement qui est assez couru d’année en année et, effectivement, c’est assez grandiose, a-t-elle indiqué. C’est un gros événement à organiser, mais quand on voit le résultat, c’est vraiment une réussite.

Des membres d’autres nations autochtones en provenance de partout au Canada se sont également rendus à Mashteuiatsh pour l’événement. C’est le cas de ce Micmac de la communauté de Gespeg, en Gaspésie.

Aujourd’hui, je suis ici pour voir mes enfants, ma mère et ma blonde danser. Moi, je ne peux, aujourd’hui, danser, mais d’habitude, je danse. C’est un pow-wow que je viens à chaque année. Un très beau pow-wow, il s’améliore à chaque année. De plus en plus de gens viennent aussi.

Ce Grand rassemblement est une occasion pour les Premières nations de partout au Canada d'échanger et de partager leurs connaissances. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

De son côté, Florent Robertson profite également du grand rassemblement pour présenter son art depuis plusieurs années. J’ai une boutique à la maison, on fait des peintures variées ainsi qu'avec une forme de raquette, a-t-il expliqué. On a aussi d’autres peintures à l’huile et des capteurs de rêve également.

C’est de permettre aux gens de l’extérieur de voir ce qu’on fait.

La campagne de financement pour cette édition a permis d'amasser 164 000 dollars. Il s’agit d’un record.

Avec les informations d’Alexis Desnoyers Muckle