Sean Paul : des affaires en or pour les commerçants

Des festivaliers faisaient la file dès 11h aux abords du site du FestiVoix samedi pour s’assurer une place de choix devant la scène.

Une festivalière présente dans la file a avoué attendre ce moment depuis 25 ans, soit depuis le début de la carrière du chanteur.

Un autre festivalier s’est assuré d’arriver suffisamment tôt pour être certain de pouvoir entrer, lui qui s’attend à ce que ce soit salle comble.

Des gens s’étaient déplacés de Drummondville, ainsi que de la région métropolitaine de Montréal.

L’achalandage du spectacle convoité s’est aussi transposé dans les restaurants et hôtels du centre-ville.

Plusieurs restaurateurs de la rue des Forges affichaient complet samedi soir, d’autant plus que le beau temps était de la partie.

Au resto-bar Jack Saloon, le téléphone ne cessait de sonner, même si le restaurant était complet, confirme Olivier Turmel, directeur de la restauration. Le restaurant La Chambre était aussi entièrement réservé sur l’heure du souper.

« En fait on a plus de place, à partir de 16h jusqu'à 18h30, on est booké. » — Une citation de Alex Bourdages, propriétaire du restaurant La Chambre

À l’hôtel Oui Go!, partenaire du FestiVoix, le taux d’occupation était le plus élevé de tout le festival. L’hôtel offrait un billet gratuit avec toutes réservations de chambres, mais Chantal Morin, directrice de l’établissement, mentionne qu’elle n’était plus en mesure d’en offrir pour la soirée du 8 juillet, tant la demande était forte.

Thomas Grégoire, le directeur général et artistique du FestiVoix, affirme d'ailleurs qu'il s'agissait de l'une des plus importantes soirées de l'histoire du festival. Cette soirée affichait complète depuis des semaines, ce à quoi s'était préparée l'organisation.

« Ce sera une soirée historique sans aucun doute, pour notre trentième [édition] c’était une énorme soirée. » — Une citation de Thomas Grégoire, directeur général et artistique du FestiVoix

M. Grégoire soutient que malgré la chaleur, aucun évènement problématique ne s'est produit, outre quelques personnes souffrant de coups de chaleur. Les équipes de secours étaient, selon lui, prêtes à cette éventualité. Des festivaliers ont même affirmé être partis avant la fin du spectacle en raison de la chaleur accablante.

D'avantage de mesures de sécurité avaient été mises en place pour s'assurer de la sécurité de tous. Aucune poussette n'était admise et les spectateurs devaient rester debout sur le site de la Scène du fleuve.

Avec les informations de Jeffrey Dupont et Raphaël Brouillette