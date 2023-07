Justin Trudeau participe à deux déjeuners de crêpes du Stampede

C'est un plaisir d'être ici avec la première ministre Smith. Merci, Danielle, pour ton leadership , a déclaré M. Trudeau dans son allocution d'ouverture lors de ce premier déjeuner. J'aimerais remercier le premier ministre pour ses commentaires , a répondu Mme Smith.

Le premier ministre fédéral et son homologue albertaine ne semblent pas avoir eu le temps de discuter. La veille, les deux dirigeants s'étaient entretenus lors d'une réunion privée, au cours de laquelle ils ont abordé des préoccupations de l'Alberta en matière de réduction des émissions, de l'objectif d'établir un réseau électrique à zéro émission nette d'ici 2035 et de la grève dans les ports de la Colombie-Britannique.

Au lieu de parler de politique, Mme Smith et M. Trudeau se sont concentrés samedi sur l'impact que la communauté ismaélienne a eu sur le Canada depuis que ses membres ont commencé à s'y installer en masse il y a plus de 50 ans.

M. Trudeau a indiqué que les ismaéliens venaient encore lui exprimer leur gratitude pour le travail accompli par son père, Pierre Elliott Trudeau, qui a permis à de nombreux membres de la communauté de venir s'installer au Canada.

Il est bien plus vrai que mon père et moi-même, ainsi que le Canada, avons une dette de gratitude envers vous. Non seulement pour ce que vous avez apporté à ce pays, mais aussi pour avoir été un brillant exemple de ce que peut apporter l'accueil de personnes fuyant la violence, la persécution et la peur , a-t-il soutenu.

Lorsque nous accueillons des réfugiés, nous ne nous contentons pas de leur offrir seulement des opportunités. Nous enrichissons profondément notre pays grâce à tout ce que cette communauté a fait au Canada.

Mme Smith a également fait l'éloge de la communauté ismaélienne pour sa générosité. Ce déjeuner du Stampede est une nouvelle preuve de votre générosité, qui ne connaît aucune limite , a-t-elle souligné. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a également assisté à l'événement et y a pris la parole. Il a également prévu de participer à un déjeuner de crêpes et à un barbecue plus tard dans la journée.

Discours à saveur politique

M. Trudeau a passé quelques instants à retourner des crêpes avant de se rendre à son deuxième déjeuner de la matinée, organisé par le député libéral de Calgary Skyview, George Chahal. Une foule nombreuse était présente pour écouter le deuxième discours du premier ministre, qui a pris une tournure plus politique.

La réalité, c'est que George a besoin de renforts, et j'espère vraiment qu'au cours des prochaines années, nous allons élire plus de députés du parti libéral pour l'Alberta , a affirmé M. Trudeau. Il a également exhorté ceux venus l'écouter à continuer de travailler à améliorer le Canada en ces temps difficiles.

Le monde est actuellement confronté à d'énormes défis. Qu'il s'agisse du retour de la guerre en Europe, de la déstabilisation du monde avec les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, du changement climatique qui a un impact croissant, notamment sur les incendies de forêt , a déclaré M. Trudeau.

Il y a beaucoup de raisons de se sentir anxieux et inquiet pour l'avenir, mais il y a aussi tant de raisons d'être optimiste, positif et ambitieux à propos du pays que nous avons la chance de construire chaque jour.

Après son discours, le premier ministre a été assailli de personnes cherchant à obtenir des photos et des autographes ou à lui serrer la main.