Le Manitoba vibre au rythme du Festival Folk de Winnipeg

Le Festival Folk de Winnipeg se poursuit au parc provincial Birds Hill, à proximité de la capitale manitobaine, alors que plus de 75 artistes se succèdent sur scène depuis le début de l'événement jeudi.

Le rythme ne manquait pas aux festivaliers présents pour cette troisième journée du Festival Folk de Winnipeg.

L'année dernière, plus de 74 000 personnes ont participé à cet événement qui rassemble des artistes folk, rock et country.

En 48 ans, le Festival est un rendez-vous estival qui rassemble de nombreuses générations de Winnipégois.

J'étais petit quand mon père m'a apporté ici au festival. Je viens ici chaque année, depuis 40 années , affirme Richard Lennon, un participant.

Des bénévoles sont mobilisés pour aider à réaliser les tâches associées à l'organisation du Festival. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Plus de 2800 bénévoles contribuent au bon fonctionnement de l'évènement, selon le Festival.

J'organise toutes les choses perdues par les personnes qui sont retournées ici. On organise et on retourne , affirme Émilia Bergstron, une bénévole.

J’aime la musique et aussi la communauté , ajoute-t-elle.

De nombreux artistes francophones participent à l'événement, dont Andrina Turennes, une artiste métisse franco-manitobaine qui était samedi sur la scène Bur Oak.

Le Festival prend fin dimanche.

Avec les informations de Anne-Charlotte Carignan