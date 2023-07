FEQ : Tenille Townes, nouvelle reine du country canadien

Récipiendaire de cinq prix au Canadian Country Music Awards en septembre dernier (pour un total de quatorze en carrière) ainsi que du Juno 2023 pour l’album country de l’année pour Masquerades, l’Albertaine connaît un succès qui ne se dément pas.

Parmi les faits saillants de sa jeune carrière, son duo avec Bryan Adams qu’elle décrit comme son héros. « J’ai enregistré une version de The Thing That Wrecks You sur un CD et je l'ai envoyée avec une note manuscrite par Fed Ex. Par une série de miracles, il a reçu l’enveloppe et m’a dit qu’il aimerait chanter dessus. »

Autre collaboration notable, sa participation sur la chanson I Know de Train avec Bryce Vine. C’est Pat Monahan qui l’a approché « C’était un honneur, et c'était vraiment amusant. Dans le passé, j'ai interprété Drops of Jupiter tellement de fois. Quand j’ai reçu la chanson, j’ai entendu une harmonie que je voulais essayer et j’ai enregistré le tout dans mon petit studio à la maison, ça s’est fait comme ça. »

Townes a quitté Grande Prairie il y a neuf ans pour s’installer à Nashville. Un choix artistique.

Il y a une communauté de créateurs ici. Beaucoup d’auteurs-compositeurs.Il y a cette énergie collaborative que j’aime beaucoup. Tu ne peux qu’être inspiré par autant de personnes qui écrivent des chansons tous les jours. Je voulais faire partie de cette communauté. C’est ce qui m’a amenée ici.

En tournée avec les grands

Ces deux dernières années ont été occupées pour Tenille Townes. D’abord, le lancement de son deuxième album Masquerades puis les spectacles qui se sont succédé.

En 2022, elle est partie en tournée avec Reba McEntire. Elle était tellement gentille. Il y avait cette carte écrite à la main qui m’attendait dans la loge et elle prenait le temps de venir me saluer. Elle prend soin des gens avec qui elle travaille .

Elle a assuré la première partie de Stevie Nicks à Toronto le 20 juin dernier. C'est une icône qui a créé un legs musical qui fait partie de nos vies. C’était quelque chose de la voir sur scène. C’est un moment que je n’oublierai pas. J’aspire à avoir 75 ans et rocker des arénas, c’est l'objectif!

Dimanche soir, elle précédera la star montante du country, Zach Bryan.

Zach Bryan est une vedette du « new country ». Photo : Getty Images / Rich Fury

Je suis la plus grande fan de Zach Bryan. Quand j’ai appris que j’étais sur la même scène que lui, j’ai flippé. Je l’admire, j’aime sa poésie et sa musique, j’ai très hâte.