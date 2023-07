FEQ : Complètement Foo!

Je n’oublierai jamais d’avoir joué à ce festival! Ç’a été l’une des expériences les plus folles de ma vie à cause de cette tempête, de la pluie, des éclairs! Et j’étais assis sur un trône! Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, nous avons une super belle soirée et nous allons faire ça ensemble! , a lancé Grohl, dans une tirade tapissée de jurons, avant de s’attaquer à Times Like These.

Dans une version ralentie et totalement dépouillée, avec pour seul accompagnement l’orgue de Rami Jaffee, la pièce venait rompre avec un puissant début de programme.

Le chanteur et guitariste Dave Grohl n'oubliera jamais son passage au Festival d'été de 2015. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

À leur habitude, Grohl (voix, guitare), Jaffee (claviers), Nate Mendel (basse), Pat Smear (guitare), Chris Shiflett (guitare), et Josh Freese (batterie) avaient ouvert la soirée avec All My Life, dont l’intro se prête bien à l’exercice.

Il n’en fallait pas plus pour lancer la rutilante machine rock’n’roll des Foos, laissant même l’occasion au respecté Josh Freese (A Perfect Circle), qui a pris la relève à la batterie à la suite du décès tragique de Taylor Hawkins en mars 2022, de se mettre en valeur dans un solo.

Sans faire de pause, le sextuor a enchaîné un autre mégasuccès The Pretender, pendant que Grohl s’amusait à faire réagir la foule à chacun de ses accords de guitare. Ce sera une longue nuit! Vous voulez que la nuit soit longue? , a demandé le sympathique personnage, un sourire plein de sous-entendus au visage.

Les Foo Fighters ont offert un programme d'une vingtaine de pièces, dont plusieurs incontournables de leur répertoire. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Avant la moitié d’un programme composé d’une vingtaine de chansons, les Foo Fighters avaient aligné deux autres incontournables de leur répertoire, Learn to Fly et Breakout.

Cette dernière a été une nouvelle occasion pour Freese de montrer son exceptionnelle dextérité derrière les tambours. Un attribut que Grohl s’est senti le besoin de pointer aux festivaliers, lors de la présentation des membres du groupe.

C’est grâce à lui que nous pouvons être ici, ce soir. Vous pensez que vous ne connaissez pas Josh, mais vous avez entendu à la radio des milliers de chansons sur lesquelles il a joué. Et il a fait partie de groupes géniaux. Je sais. Vous savez , a-t-il marqué, avant de demander au principal intéressé de jouer des titres de Michael Bublé (Haven't Met You Yet) et Nine Inch Nails (March of the Pigs) auxquels il a contribué.

Le batteur Josh Freese a remplacé Taylor Hawkins, après le décès de ce dernier en mars 2022. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L’ancien batteur de Nirvana n’avait pas fini de tourner les projecteurs sur ses collaborateurs, invitant ensuite sa chanteuse préférée – sa fille Violet – à le rejoindre sur scène. Ensemble, ils ont interprété deux pièces récentes, Shame Shame et Show Me How, ce dernier rendant hommage à la mère de Grohl, Virginia, décédée en août 2022.

Preuve que le talent de la jeune femme commence à être reconnu parmi les inconditionnels du groupe, l’un d’entre eux tenait une affiche sur laquelle on pouvait lire Nous t’aimons, Violet dans la foule.

Foo Fighters feq quebec festival ete plaines 8 juillet Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Après cet interlude planant, les Foo Fighters ont conclu leur prestation en force avec quatre autres chansons marquantes de leur discographie, Monkey Wrench, Aurora – la chanson préférée de Taylor Hawkins, a précisé Grohl –, Best of You et Everlong.

Quand les dernières notes de ce succès de la première heure ont résonné vers 23h40, le couvre-feu des plaines d’Abraham était depuis longtemps dépassé. Mais pas avant que Grohl reprenne la parole pour réitérer que, malgré son absurdité, le passage des Foo Fighters au Festival d’été de 2015 demeure l’un de ses meilleurs souvenirs à vie.

Ça fait longtemps que nous faisons ce que nous faisons. Et chaque fois qu'on vient, vous êtes là. Tant que vous serez prêts à venir nous voir, on viendra vous voir. Je ne suis pas bon avec les aux revoirs, alors ne nous disons pas au revoir! a-t-il demandé en guise de conclusion.

Eh bien, à la prochaine fois, alors!

Le guitariste Chris Shiflett et le claviériste Rami Jaffee, membres des Foo Fighters Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mission accomplie pour White Reaper

Responsable de dérouler le tapis rouge pour les Foo Fighters, le groupe américain White Reaper a offert une énergique prestation en milieu d’affiche.

Portée par le chanteur et guitariste Tony Esposito, la formation originaire de Louisville, au Kentucky, a mis la pédale au fond dès son arrivée sur scène.

La formation américaine White Reaper était responsable de préparer le terrain pour les Foo Fighters. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Sans aucun artifice scénique autre que sa musique, le quintette s’est acquitté honnêtement de la tâche de réchauffer les festivaliers venus encore une fois nombreux en cette troisième soirée rock d’affilée sur le site des plaines d’Abraham.

Il peut dire merci à sa ragoûtante, mais quasi indéfinissable, bouillabaisse de punk-rock, de rock garage et de rock anthémique, assaisonnée des claviers bonbon!

Le claviériste de White Reaper, Ryan Hater Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La réception positive des festivaliers a d’ailleurs réjoui Esposito, le chanteur au crâne dégarni et au t-shirt de Judas Priest, qui n’a pas hésité à leur en faire mention.

Vous êtes le meilleur public qu’on pouvait espérer! Merci! a-t-il lancé.

Sans passer à l’histoire, cette première visite de White Reaper devrait néanmoins permettre au groupe de se gagner quelques adeptes dans la capitale.

Le chanteur et guitariste de White Reaper Tony Esposito Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Décevant Starcrawler

En début de soirée, la formation californienne Starcrawler a raté la cible avec sa prestation faisant presque fi du public.

Mené par Arrow de Wilde, une chanteuse au look glam-rock avec ses cheveux bleachés, ses yeux charbonneux, son soutien-gorge rose fluo et ses jeans noirs à taille basse, le quintette ne sera jamais parvenu à établir de connexion avec le public.

La chanteuse de Starcrawler Arrow de Wilde semblait en transe tout le long de sa prestation. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Son punk-rock métissé de grunge et infusé de guitare pedal steel – une note originale – n’aura su tirer que de rares réactions de la foule. S’adressant peu aux spectateurs, De Wilde semblait quant à elle en transe, avec son chant passant d'une voix éteinte au hurlement.

Au cours de l’une de ses rares interventions, elle a présenté la pièce I Love LA, un hommage à la ville d’origine du groupe qui n’est pas sans rappeler Nirvana.

Le bassiste Tim Franco et le guitariste Bill Cash Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mais la courte interaction n’aura pas suffi à racheter une prestation qui s’est déroulée dans l’indifférence, autant de la part du groupe que du public.

En fin de parcours, Arrow de Wilde a finalement décidé d'aller faire un brin de crowd surfing dans la foule. Le hic, c'est qu'elle n'est jamais revenue sur scène pour conclure le spectacle. Une finale en queue de poisson à l’image d’une performance décevante.