L’Est-du-Québec pris de passion pour le pickleball

Sa montée en popularité est effarante selon ses adeptes. Le pickleball se joue de plus en plus, particulièrement dans l’Est-du-Québec où de nombreux terrains adaptés à sa pratique font leur apparition.

Vus des airs, ce sont des rectangles bleus comme l’azur à la surface desquels des silhouettes s’échangent une balle jaune soleil. Une scène qui peut être aperçue à Baie-Comeau, Rivière-du-Loup, Rimouski et bientôt Sept-Îles.

Si un doute subsistait quant à la popularité croissante du pickleball, ce sport de raquette qui allie le tennis, le ping-pong et le badminton, la multiplication des terrains extérieurs devrait bientôt le dissiper.

Coup sur coup lundi, d’une rive à l’autre du fleuve, de nouvelles surfaces de jeu ont été inaugurées à Baie-Comeau et Rimouski.

« Après plusieurs années de conversations et de demandes au niveau de la Ville, on a inauguré quatre nouveaux terrains de pickleball à Rimouski » — Une citation de Réjean Dufour, membre fondateur du Club de pickleball de Rimouski

Des terrains adaptés

Ces nouveaux terrains sont conçus spécifiquement pour la pratique du pickleball.

Les surfaces de jeu sont adaptées. Il y a du silice dans la peinture, alors les balles font un rebond plus normal. On a des filets coupe-vent parce que la balle est quand même assez légère. Alors quand il y a des périodes de vent dans le jour, ça devient assez difficile de jouer quand il n’y a pas cette protection-là , explique Luc Pelletier, membre de l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau.

Luc Pelletier se réjouit de pouvoir pratiquer le pickleball sur des surfaces extérieures adaptées. Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Il y a quelques années, avant d’avoir accès à ces installations, les joueurs s’échangeaient plutôt la balle sur des terrains d’asphalte, qui sont plus agressifs pour les articulations à long terme, selon Réjean Dufour.

C'est très agréable de jouer sur des terrains de pickleball. Les gens adorent ça et ça fait une grosse différence au niveau de la dynamique des joueurs. [...] Avec les nouveaux terrains, on joue pratiquement six jours par semaine le matin , indique-t-il.

L’hiver venu, les joueurs de pickleball trouvent refuge dans les gymnases scolaires. À Baie-Comeau comme à Rimouski, les clubs aimeraient avoir leurs propres terrains intérieurs, d’autant plus que ce sport gagne en popularité.

Pour l'instant, on joue à l'UQAR le matin et ça nous arrive aussi de jouer au Cégep de Rimouski le soir. On est satisfait de notre situation. On nous a accordé des terrains et c'est parfait. Mais à long terme, on aimerait bien avoir nos propres terrains , souligne Réjean Dufour.

Effet boule de neige

C’est en 2016, au retour d’un voyage au Mexique, que Réjean Dufour initie avec sa conjointe, Estelle Michaud, quelques amis à la pratique du pickleball. Les adeptes se font de plus en plus nombreux, au point où Réjean Dufour vient à fonder en 2019 son Club, qui compte aujourd’hui une centaine de membres.

« Il y a énormément de personnes intéressées à l'heure actuelle. Très grand engouement pour le pickleball dans la région » — Une citation de Réjean Dufour, membre fondateur du Club de pickleball de Rimouski

C’est un récit similaire qui prélude à la création de l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau par Yves Cyr. Il avait fait publier trois lignes dans le journal local pour inviter les curieux à quelques échanges de pickleball près du Centre Henry-Leonard.

Yves Cyr a fondé l'Association régionale de pickleball de Baie-Comeau en 2018. Il était présent lors de l'inauguration des terrains extérieurs à Baie-Comeau lundi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Moi j’ai été la première! On est arrivé là moi et une amie, et au retour c’était "go gang, on s’en va au pickleball!" C’est en bonne partie les mêmes joueurs qui sont encore là , raconte Céline Riopel, rencontrée lors d’une joute près des trois nouveaux terrains à Baie-Comeau.

Initier les plus jeunes

Si lors des balbutiements de ces clubs de pickleball, leurs membres avaient pour la plupart plus de 50 ans, la tendance est au rajeunissement, estime Réjean Dufour. La tranche d’âge qui est montante, c’est de 20 à 40 ans , souligne-t-il.

Son Club rimouskois tente aujourd’hui d'initier des enseignants en éducation physique afin de recruter de jeunes joueurs dans les écoles. Pour faire des bons joueurs [qui] plus tard joueront avec nous! lance-t-il.

Selon un sondage de Pickleball Canada effectué en 2022, le nombre de joueurs de pickleball a presque triplé en deux ans au pays, avec un million de Canadiens qui jouent au moins une fois par mois.

Du côté de Baie-Comeau, l’Association offre des ateliers d’initiation, en ciblant tout particulièrement les jeunes et les familles. On va donner une formation d’une heure ou deux. On fournit les raquettes et les balles. C’est gratuit pour tout le monde. C’est ça qui est beau , indique Luc Pelletier.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve