La Saskatchewan a enregistré un nombre record de dons d’organes pour l’année 2022-2023

Selon le gouvernement provincial, 30 personnes ont fait don de leurs organes, après leurs morts entre avril 2022 et mars 2023. Ceci est le plus grand nombre de dons d’organes jamais enregistré en Saskatchewan.

Il y a aussi eu 46 greffes de rein qui ont été un succès durant cette même période. Aussi, 276 patients ont fait don de leurs tissus oculaires, ce qui a permis d’aider plusieurs personnes qui ont des problèmes de vue.

L’effet Logan Boulet

Le chirurgien transplantologue basé à Saskatoon, le Dr Michael Moser indique que même si des gens ne sont généralement pas à l’aise de parler de leur mort, les choses changent peu à peu et que plusieurs sont de plus en plus à l’aise de parler de dons d’organes.

Il croit que l’effet Logan Boulet a grandement contribué à ce mouvement.

Logan Boulet était un jeune de 21 ans qui a perdu la vie dans l’accident des Broncos de Humboldt en 2018.

Le jeune homme avait signé sa carte de donneur d'organes le jour de son anniversaire, soit cinq semaines avant l’accident tragique.

Quelques semaines après sa mort, près de 150 000 personnes s’étaient enregistrées comme donneurs d’organes.

Le Dr Michael Moser reconnaît toutefois qu’il y a un long chemin à parcourir, car selon lui, plusieurs habitants de la province sont encore sur la liste d’attente pour recevoir un don d’organe.

Monica Goulet a reçu une greffe de rein il y a quatre ans et elle est maintenant porte-parole auprès des personnes qui attendent un don d’organe en Saskatchewan.

Selon elle, il y a encore un grand besoin démystifier le concept de don d’organes en Saskatchewan.

« Je pense qu’il y a plusieurs mythes qui existent encore dans notre société. Certaines personnes pensent qu’ils réduisent leurs espérances de vie en faisant des dons d’organes. » — Une citation de Monica Goulet, porte-parole auprès des personnes qui attendent un don d’organe en Saskatchewan

Monica Goulet encourage les différents niveaux de gouvernement à mettre l’accent sur l’éducation et le financement des programmes de dons d’organes.

Elle souhaite aussi qu’il y ait plus de sensibilisation menée auprès des communautés autochtones pour mieux encourager leurs membres à devenir des donneurs d’organes.

Avec les information de Laura Sciarpelletti