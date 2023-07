Vague de chaleur aux Territoires du Nord-Ouest

Les températures prévues dépasseront les 30 degrés Celsius le jour et 14 degrés la nuit, notamment dans les environs de Yellowknife et de plusieurs communautés du Slave Sud, du Sahtu et du delta de Beaufort.

Selon le météorologue Steven Berg, la chaleur qui s’est installée dans la vallée du Mackenzie est causée par une crête qui s’étend sur une partie de l’ouest du pays, jusqu’au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et sur la côte arctique.

Des risques pour la santé

Environnement Canada explique que la chaleur extrême peut poser un risque plus grand pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou s’entraînent à l’extérieur.

À Tsiigehtchic, Charlene Blake souligne que plusieurs endroits de sa communauté peuvent aider les résidents à trouver un peu de fraîcheur. Elle précise que le centre de santé, le bureau du conseil de bande et la maison des jeunes ont de l’air conditionné.

Avec les informations de Sidney Cohen