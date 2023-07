L’exposition Céramystic bat des records

L'exposition Céramystic de Way's Mills battra tous les records, selon les organisateurs. Pour cette quatrième année, ils attendent près de 6000 visiteurs, soit le double de l'an dernier. C'est signe que le retour aux arts anciens charme de plus en plus de gens.

À l'entrée on remet aux visiteurs un cœur en céramique, une pièce qui permet de voter pour son artiste préféré. Le choix n'est pas facile. Les céramistes sont nombreux, de quoi séduire les passants.

C'est de voir la variété d'artistes locaux comment il y a du talent, comment c'est beau, puis la diversité surtout , lance un visiteur, Alain Leclerc.

L'exposition Céramystic du Centre d'Art Rozynski de Way's Mills fait encore une fois le bonheur des organisateurs.

« Le Festival n'est pas encore terminé et on a déjà battu des records, on est extrêmement content. » — Une citation de Aude Gendreau-Turmel, directrice générale du centre d'art Rozynski

Selon eux, l'engouement pour les métiers d'art s'explique par la volonté d'encourager l'achat de produits locaux et même de s'initier aux arts anciens. Avec la révolution numérique qu'on traverse, on ressent souvent un besoin assez généralisé de travailler avec nos mains, de créativité, des connexions avec la matière , souligne Aude Gendreau-Turmel.

Aude Gendreau-Turmel, directrice générale du centre d'art Rozynski Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

« Ça va ensemble. Tu sais, manger local dans un bol qui a été confectionné par des gens d'ici, pour moi, cela a beaucoup de signification et c'est important. » — Une citation de Marie-Ève Savaria, visiteuse

Les enfants ont aussi leur place à l'exposition s'ils veulent s'initier à l'art de la céramique. C'est un métier que j'aimerais faire. J'aime ça faire de l'argile. Je trouve ça beau faire des plats et ensuite les peinturer , fait savoir la jeune Saule Madore.

Retour aux sources

Marco Savard enseigne le métier de céramiste depuis déjà 25 ans. Et comme les organisateurs de l'exposition Céramystic, il observe une renaissance de son art. Les gens ont le goût de voir des choses vraies. On vit à une époque où tout va très vite. On est toujours devant nos écrans, devant nos ordinateurs. Les gens arrivent ici, c'est un milieu naturel , raconte l'artiste.

Guillaume Bégin ne se contente pas d'exposer ses œuvres en céramique. Avec la complicité de la rivière, il en fait de la musique. Et Bruno Andrus impressionne aussi avec des traditions anciennes. Il fabrique des fours en argile pour souffler le verre de manière moins dispendieuse, explique-t-il.

Un des fours en argile de Bruno Andrus, alimenté au bois pour souffler le verre. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Au lieu d'investir dans des équipements très chers qui impliquent des lignes de gaz et beaucoup d'électricité, moi je fabrique des fours en argile alimentés au bois aussi , souligne Bruno Andrus.

L'exposition Céramystic sera de retour pour une cinquième année en 2024.

Avec les informations de Jean Arel.