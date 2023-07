Fouilles d’un dépotoir : une experte critique le manque de volonté politique du Manitoba

Mercredi, la première ministre a déclaré aux familles de Morgan Harris et de Marcedes Myran que la province n'appuierait pas les recherches dans le dépotoir situé au nord de Winnipeg, soulignant des enjeux de sécurité pour les personnes qui réaliseront les fouilles.

Une décision qui a profondément provoqué un choc auprès des familles des victimes.

La sortie de la province a d'ailleurs entraîné le blocage et la fermeture de la décharge du chemin Brady au sud de Winnipeg.

La professeure adjointe d’études politiques à l’Université de la Saskatchewan, Kathy Walker, originaire de la Première Nation Okanese qualifie la position du gouvernement de faux-fuyant.

Selon Mme Walker, il s’agit plutôt d’un manque de volonté de la part de la province.

Cette situation est principalement due à des représentations erronées des femmes et des filles autochtones voulant que nous soyons en quelque sorte inférieures ou que nous méritions la violence , croit Mme Walker.

Un homme, Jeremy Skibicki, est accusé de meurtre au premier degré de Morgan Harris et de Marcedes Myran ainsi que celui de Rebecca Contois, 24 ans, dont une partie des restes a été retrouvée l'année dernière dans la décharge du chemin Brady, au sud du périmètre de Winnipeg. Il est aussi acusé du meurtre d’une quatrième femme non identifiée et dont les restes n’ont pas été retrouvés, que les membres de la communauté ont appelée Mashkode Bizhiki'ikwe, ou femme-buffle.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. (Service de police de Winnipeg) Photo : (Ipinasa ng Winnipeg Police Service at Darryl Contois)

Un rapport publié au début de l'année, sur la faisabilité d'une recherche des restes des femmes sur le site de Prairie Green, a indiqué qu'une recherche fructueuse du site était possible.

Selon le rapport, les recherches prendraient jusqu'à trois ans et coûteraient jusqu'à 184 millions de dollars.

Par ailleurs, elles nécessiteront l’examen de 60 000 tonnes de matériaux, y compris des déchets toxiques, sans garantie de retrouver les restes des femmes.

Dans le rapport lui-même, il est indiqué qu'il existe des risques pour la sécurité... qui nous préoccupent beaucoup , a argumenté Heather Stefanson devant les médias jeudi.

Des impacts politiques?

La décision de la province a suscité l’indignation du chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont qui déplore l’indifférence du gouvernement.

Nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une province qui a un mauvais bilan en matière de traitement des Premières Nations , a-t-il dit.

Quant au Nouveau Parti démocratique, il n'a pas encore réagi à la décision de la province.

Selon le professeur émérite d'études politiques à l'Université du Manitoba, Paul Thomas, toute déclaration de la part de l'opposition devrait être bien pesée et s'inscrire dans une démarche de prudence.

Ils devront adopter une position et formuler leur réponse de manière à ce qu'elle ne leur coûte pas le soutien du public alors que les élections se préparent, croit-il.

Toutefois, un autre politologue de l’Université du Manitoba, Christopher Adams, ne pense pas que la décision de la province aura un impact significatif sur les prochaines élections pour le Parti progressiste-conservateur du Manitoba, dont le soutien parmi les électeurs autochtones est déjà faible.

Il affirme toutefois que de nombreux membres de la population non autochtone sont préoccupés par la réconciliation et par la nécessité de veiller à ce que les questions autochtones soient abordées .

Cela pourrait donc avoir des répercussions négatives sur les PC lors des prochaines élections du 3 octobre.

Avec les informations de Josh Crabb