L’exposition agricole du Stampede, un endroit pour s’informer

À travers une foule de personnes qui tentent de se faire un chemin et les nombreux exposants dans la zone agricole du Stampede, on découvre des centaines d’animaux qu'on retrouve habituellement sur les fermes. Notamment, des cochons, des moutons, des abeilles, le tout, avec des pancartes explicatives perchées ici et là.

Les exposants, qui se comptent par centaines, sont là pour expliquer aux multiples visiteurs leur travail et tout le procédé qui amènent certains des produits agricoles jusque dans leurs assiettes. Au kiosque de l’association des producteurs d'œufs de l'Alberta, plusieurs curieux se sont rassemblés pour voir les dizaines de poules exposées dans une cage.

Parmi les animaux présents à la foire agricole du Stampede, les visiteurs peuvent notamment observer des poules. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Le vice-président de l’Association, Conrad Vanessen, prend donc le temps de répondre aux questions qui lui sont posées.

Les œufs qu'ils mangent tous les jours sont produits dans nos installations et ils sont sains et nutritifs. Je pense que c’est bien de se rapprocher des consommateurs , indique-t-il.

« On leur donne un aperçu de ce que nous faisons tous les jours. » — Une citation de Vice-président de l’association des producteurs d’œufs de l’Alberta, Conrad Vanessen

À l’instar de M. Vanessen, Jim Rogers, bénévole pour l’association des apiculteurs de Calgary, estime que l’exposition agricole est un parfait mélange entre plaisir et éducation.

Des pancartes explicatives se retrouvent un peu partout à travers l’exposition agricole du Stampede, comme ici avec des explications sur le poids des cochons. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Les enfants sont très enthousiastes à l'idée de voir toutes sortes d'animaux ici [...] ce n’est pas quelque chose qu’ils voient souvent.

« Ils vont toujours apprendre quelque chose. » — Une citation de Jim Rogers, bénévole pour l’association des apiculteurs de Calgary

Les exposants présents à l’exposition agricole proposent aussi une vaste gamme d’équipement utilisé par les fermiers. Les visiteurs peuvent notamment se peser sur une balance qui sert à évaluer le poids des vaches, ou manipuler une cage de contention pour bovins.

Certains en sont à leur énième visite au Stampede. D’autres en sont à leurs premières foulées sur le terrain de l’événement, bondé de personnes.

C’est génial de voir les animaux ici. J’attendais cette partie avec impatience , explique Lisa Grospe.

Les visiteurs peuvent essayer une balance qui sert à la pesée des bovins. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Mes enfants veulent probablement essayer les manèges, mais moi je voulais pouvoir parcourir les allées tranquillement, car c'est là que vous avez le temps d'apprendre quelque chose et de voir quelque chose de différent aussi.

Même si elle dit venir pratiquement chaque année, Wendy Tegart, dit apprécier toujours autant l’exposition agricole.

Nous emmenons nos enfants ici depuis qu'ils sont tout petits, car je pense qu'il est très important qu'ils sachent d'où provient leur nourriture, qu'ils sachent quel morceau de viande ils mangent, et s'il provient d'une vache, d'un mouton ou d'un cochon .

Cela leur permet d'apprécier davantage la vie des animaux qu'ils sacrifient pour que nous puissions les manger.

Le Stampede se termine le 16 juillet.