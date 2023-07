Un homme se sert d’une planche à roulettes pour attaquer un inconnu à Saint-Boniface

Cet incident a eu lieu le 29 juin dernier, selon un communiqué de la police.

Un groupe d'individus s’est approché de la famille qui se trouvait sur la Promenade Taché et ces derniers ont commencé à les réprimander.

Un des membres du groupe a, par la suite, infligé des coups à l’un des membres de la famille à l’aide d’une planche à roulettes. La victime aurait été blessée au torse et s’est rendue à l’hôpital pour être soignée.

La police indique que cette agression a été faite sans préméditation et était non provoquée. La victime et le suspect ne se connaissaient pas.