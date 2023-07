Un père vancouvérois ne trouve pas de logement abordable malgré un salaire de 75 k$ par an

Karl Eaton, 55 ans, travaille depuis l'âge de 16 ans, et se sent démuni. Je serai sans logement dans certainement 30 jours si je ne trouve pas un endroit que je peux me permettre, raisonnablement me permettre, sans que cela me prenne tout mon salaire , explique-t-il.

Depuis deux ans, il vit avec son fils âgé de 18 ans dans un appartement en sous-sol; ils ont dû déménager à plusieurs reprises quand leurs propriétaires ont revendu leur logement locatif ou fait emménager des membres de leur famille. Ils dorment chez un ami pour le moment, mais doivent trouver un logement d’ici le 31 juillet.

« J'ai peur [...] Si je ne trouve pas de logement, est-ce que je vais vivre dans ma voiture? Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire avec mon fils. » — Une citation de Karl Eaton

L’homme gagne environ 3400 dollars par mois après impôts, alors que les derniers calculs de Rentals.ca montrent qu’un loyer moyen pour un appartement avec deux chambres à Vancouver est de 3600 dollars.

Karl Eaton explique qu’il n’arrive pas à trouver un loyer qui serait à moins de 50 % de son salaire, ce dont il a besoin pour pouvoir payer ses autres dépenses comme la nourriture et les frais d'éducation postsecondaire de son fils.

Sur un site du quartier Kitsilano, il a publié un appel à la solidarité, expliquant qu’il ne trouve aucune aide pour quelqu'un dans sa position. Je gagne juste assez pour ne pas pouvoir utiliser le statut de famille monoparentale, mais pas assez pour fournir un foyer à mon fils, même si j'ai travaillé et payé des impôts à Vancouver pendant 39 ans.

Un plafond de 72 000 dollars

Karl Eaton est également sur plusieurs listes d’attente pour des coopératives et Metro Vancouver Housing. Il cherche un appartement abordable jusqu'à Coquitlam, à 30 km de Vancouver, et a même contacté le bureau du premier ministre David Eby.

Avec 75 000 dollars par an, il est au-dessus du plafond de 72 000 dollars de BC Housing qui lui permettrait de demander un appartement de deux chambres abordable. Je dois être [sans le sou] ou sans-abri pour obtenir de l'aide, même si je suis un membre fonctionnel de la société , regrette-t-il.

Selon David Eby, la situation de Karl Eaton est celle de beaucoup trop de Britanno-Colombiens. Questionné sur la nécessité de mettre à jour les conditions de revenu au sein de BC Housing pour correspondre à l’inflation, David Eby a répondu que l'agence provinciale a déjà une liste d'attente importante et que la province se concentre sur la construction de davantage de logements.

« Une grande partie de notre nouvelle stratégie sur le logement se concentre sur les personnes à revenu moyen [et] sur l’utilisation de terres publiques pour construire des logements qui sont réellement accessibles pour les personnes [qui souhaitent] louer ou à acheter. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le premier ministre assure qu'une partie de cette stratégie consiste à travailler avec les gouvernements fédéral et municipaux pour accélérer la construction de logements, mais Karl Eaton est sceptique, et ne pense pas que plus de logements signifieront plus de logements abordables, surtout lorsqu'il voit des maisons à logements multiples être démolies.

Elles sont démolies et des logements abordables ne prennent pas leurs places [...] Des condominiums de luxe ou des maisons en rangée prennent ces places.

Karl Eaton reconnaît que le choix des études postsecondaires de son fils se fera en fonction de leur prochain logement, et que son fils devra travailler cet été pour aider à payer le loyer.

Avec les informations de Eva Uguen-Csenge et l’émission The Early Edition