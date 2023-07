Le roi Willem-Alexander, en vacances à l'étranger quand la coalition a éclaté, est rentré aux Pays-Bas pour rencontrer M. Rutte, en place depuis 2010, un record de longévité pour un premier ministre dans ce pays.



M. Rutte, 56 ans, s'est rendu au Palais Huis ten Bosch, situé près de La Haye, a constaté un journaliste de l'Agence France-Presse. Il en est reparti une heure et demie plus tard.

« Nous avons eu de bonnes discussions, mais je n'en dirai rien de plus, car elles sont confidentielles. » — Une citation de Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte

M. Rutte, du VVD (Parti populaire pour la liberté et la démocratie, issu de la droite libérale), continuera de diriger un gouvernement intérimaire jusqu'aux élections législatives anticipées, qui auront lieu au plus tôt à la mi-novembre, selon la commission électorale.

Le roi néerlandais, Willem-Alexander Photo : afp via getty images / ALASTAIR GRANT

Désaccords sur la politique migratoire

Le gouvernement de coalition s'est effondré après l'échec des négociations entre les quatre partis au pouvoir sur le projet du premier ministre de durcir les restrictions du regroupement familial pour les demandeurs d'asile.



Après un scandale majeur sur la gestion des centres d'accueil de réfugiés surpeuplés, devant lesquels des centaines de personnes étaient forcées de dormir dehors et où un bébé avait trouvé la mort, M. Rutte avait promis d'agir pour en finir avec ces scènes honteuses .



Selon la presse, le chef du gouvernement avait proposé cette semaine de limiter à 200 le quota mensuel d'enfants autorisés à rejoindre leurs parents, réfugiés et établis aux Pays-Bas.



Deux des quatre partis de la coalition, plus souples sur l'immigration, se sont opposés à ce projet.



M. Rutte était à la tête d'une coalition instable, qui avait pris ses fonctions en janvier 2022 après une période de 271 jours de négociations, un record. Pour le quotidien Volkskrant, ce gouvernement avait trébuché dès le départ et n'avait jamais réussi à s'en remettre .

Le monde agricole en colère

Les prochaines élections s'annoncent particulièrement houleuses et clivantes, autour des thèmes de l'immigration, du coût de la vie ou encore de la colère du monde agricole.



Une nouvelle formation proagriculteurs, le Mouvement agriculteur-citoyen (BoerBurgerBeweging ou BBB), opposée à des réglementations environnementales de l'Union européenne, a en effet obtenu le plus de sièges lors des élections régionales de mars, qui déterminent également la composition du Sénat.



De son côté, le dirigeant du parti d'extrême droite PVV, Geert Wilders, a promis de faire à nouveau des Pays-Bas un beau pays avec moins de demandeurs d'asile et de crime, plus d'argent et de logement pour notre propre peuple, des soins décents, et beaucoup d'espace pour nos agriculteurs et nos pêcheurs .

La dirigeante du BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas Photo : anp/afp via getty images / SEM VAN DER WAL