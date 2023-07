Le SPVG organise un week-end de prévention pour les activités nautiques

Les agents du SPVG sont présents au parc du Landing à Buckingham samedi et se rendront au parc des Cèdres d’Aylmer dimanche pour répondre aux questions des citoyens et pour les inviter à faire preuve de prudence sur les cours d’eau.

Le but est de sensibiliser les gens par rapport à la sécurité qu’on doit avoir sur les cours d’eau, parler de tout ce qui est embarcations nautiques et consignes de sécurité sur une embarcation , énumère l’agent de la section de la circulation et des événements spéciaux au SPVG , Dave McKinley.

Dave McKinley, agent de la section de la circulation et des événements spéciaux au Service de police de la Ville de Gatineau Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

L’accent est notamment mis sur la nécessité d’adopter des comportements vigilants et de s’équiper de gilets de sauvetage. Selon le SPVG , beaucoup d’éducation s’impose puisque des infractions récurrentes sont constatées.

Souvent, les gens qui vont s’acheter une embarcation ne vérifieront pas ce que ça prend vraiment pour aller sur un cours d’eau , fait remarquer l’agent McKinley, même s’il relève que la majorité des embarcations sont conformes aux réglements en vigueur.

Le corps policier constate que la majorité des constats émis chaque année se rapportent au non-port du gilet de sauvetage. En 2022, la patrouille nautique du SPVG a procédé à plus de 1500 interceptions et émis 93 constats en 57 sorties nautiques.

Pour cet agent du SPVG , le port du gilet de sauvetage est d’ailleurs absolument primordial.

« Sans veste de sécurité, on ne sait jamais ce qui peut arriver vraiment sur l’eau. Lorsqu’il arrive une situation X et qu’on se retrouve à l’extérieur de l’embarcation [alors] qu’on ne sait pas nager, [...] c’est la veste de flottaison qui va nous sauver la vie, tout simplement. » — Une citation de Dave McKinley, agent à la section de la circulation et des événements spéciaux au SPVG

La Société de sauvetage du Québec elle aussi en mode sensibilisation

La Société de sauvetage du Québec relève de son côté que 38 décès sont survenus depuis le début de l’année en rapport avec l’eau dans la province. La majorité d’entre eux se sont produits sur des plans d’eau dits ouverts , tels que des lacs et des rivières, selon le directeur général de la Société de sauvetage au Québec, Raynald Hawkins.

Un des facteurs déterminants serait, selon lui, d’être seul sur le plan d’eau, ce qui ne permet pas de bénéficier d'assistance en cas de besoin. Au même titre que le SPVG , M. Hawkins souligne également l’importance de porter un gilet de sauvetage lors de la pratique d’un sport nautique.

Le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a une moyenne de 80 noyades par année au Québec. De ces 80, il y en a 20 qui sont reliées aux sports nautiques et, plus souvent qu’autrement, les gens ne portaient leur veste de flottaison , souligne-t-il.

La consommation d’alcool et de drogue dans un contexte d’activité nautique serait quant à elle à proscrire, selon M. Hawkins, alors qu’il s’agirait d’une pratique fréquente.

30 % de nos victimes de noyade avaient consommé de l’alcool ou des drogues au moment de leur incident , soutient-il, assurant toutefois que ce pourcentage est en diminution.

Alors que le mois de juillet s’inscrit comme la période où on recense le plus de noyades [au cours] d’un mois au Canada et au Québec , d’après M. Hawkins, la Société de sauvetage du Québec recommande de s’équiper de manière adéquate et d’adopter des comportements responsables afin de garantir une sécurité maximale.

Par ailleurs, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, la Police provinciale de l'Ontario signale qu'elle a enquêté sur huit décès liés à la navigation de plaisance ou à la pagaie depuis le début de l’année. Six de ces décès sont attribuables au fait que ces personnes ne portaient pas correctement leur gilet de sauvetage.

Avec les informations de Rebecca Kwan