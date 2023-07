Un « bilan très positif » pour le Sherblues & Folk

L'équipe du festival de Sherbrooke se dit fière de cette 15 e mouture. « On n'aurait pas pu demander mieux pour cette année », lance Véronique Fortin, coordonnatrice des communications du Sherblues & Folk.

Elle annonce d'ailleurs une soirée très festive pour la clôture du festival. C'est le groupe punk rock PUP qui se produira samedi soir sur la grande scène extérieure. En première partie : la guitariste finlandaise Erja Lyytinen et le groupe canadien The Sheepdogs.

« Il faut être prêt à venir danser au centre-ville. Les groupes qu'on a pour vous sont vraiment très festifs. » — Une citation de Véronique Fortin

Malgré la température à la fois pluvieuse et très chaude, les festivaliers étaient au rendez-vous cette année. Ils ont été plus de 18 000 à profiter des spectacles payants et gratuits dans le centre-ville de Sherbrooke.

La météo, ça a été quelque chose qu'on a dû surveiller de très près au courant des derniers jours avec les avis d'orages violents qui survenaient chaque jour , raconte la coordonnatrice du festival. Elle ne rapporte toutefois aucun autre problème qui aurait pu perturber le festival.

Le groupe rock originaire de l'Alaska, Portugal. The Man, était en spectacle au Sherblues & Folk vendredi soir. Photo : Sherblues & Folk / Vince Mo Photo

Vance Joy, Robert Charlebois, Portugal. The Man, Les Louanges, Lisa Leblanc et The Franklin Electric ont chacun livré une performance sur la scène extérieure cette semaine, au bord de la rivière Saint-François.