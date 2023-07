Le coup d'envoi du 50e marathon de chaloupes à rames de Festirame a été donné samedi matin. Au total, 13 équipes ont été de la partie. Elles ont pris d'assaut le lac Saint-Jean à partir de Desbiens. Ce sont Nicolas Proulx et Samuel Lapointe qui ont remporté la course.

Les deux amis sont très satisfaits de leur performance. Ils sont arrivés à la Dam-en-Terre, à Alma, vers 13h50. C'est la première fois, moi, que ça se passe bien comme ça parce que physiquement, on s'était beaucoup préparé, moi et Nicolas, a indiqué Samuel Lapointe. On s'était entraîné énormément, puis à mi-parcours, je pense qu'on était au trois-quarts de batterie et énergétiquement parlant, on était quand même bien. Puis, on a fait une très belle course technique.

Les gagnants de la catégorie mixte sont Fabien Marceau et sa fille Emy-Jeanne. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les équipes ont dû parcourir plus de 42 kilomètres à la rame sur le lac Saint-Jean. Les spectateurs ont également pu assister à la course dans son entièreté, une première en 50 ans d’existence.

On diffuse la course, on a une équipe de caméraman avec des drones qui sont à la Dam-en-Terre et à Desbiens, aussi sur le lac, a expliqué le responsable des communications et du marketing de Festivalma, Frédéric Gagnon. Donc, les gens peuvent regarder l’entièreté du marathon. À la Dame-en-Terre, nous avons installé un écran géant.

Les rameurs ont dû parcourir un peu plus de 42 kilomètres pour se rendre à Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Quelques minutes avant le départ, l’enthousiasme et la fébrilité se faisaient ressentir chez les rameurs. On se sent bien, il faut être bien quand on part comme ça, a lancé une participante. Il faut avoir l’esprit dégagé, sentir qu’on est près pour ça, avoir confiance et avoir du plaisir. Avoir du plaisir, c’est la clé.

La notion de plaisir était aussi bien ancrée chez cet autre participant.

On a une thématique, c’est : on rame dans le bonheur , s’est-il exclamé. Il n’y a pas de stress. On a un but, c’est Desbiens-Dam-en-Terre, c’est tout. Le reste, on va s’hydrater, on va suivre les autres. On n’a pas de GPS, mais on suit les autres.

Des spectacles toute la semaine

Jusqu’au 15 juillet, plusieurs artistes seront à l'œuvre à la place Festivalma, située près du centre Mario-Tremblay. Charlotte Cardin, les Cowboys fringants et Daniel Bélanger seront notamment de la partie. Samedi soir, c’est Roxane Bruneau qui prendra d'assaut la scène.

Je confirme que pour le 50e anniversaire, on a voulu mettre le paquet, a ajouté Frédéric Gagnon. On voulait attirer davantage de gens, attirer les nouvelles générations de festivaliers pour qu’ils s'approprient le festival. Donc, on est capable d’aller chercher aussi les plus jeunes qui vont devenir maintenant nos festivaliers.

Avec les informations de Laurie Gobeil