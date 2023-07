Des chercheurs canadiens se penchent sur le phénomène des tornades

Selon Greg Kopp, professeur de la faculté de génie de l'Université Western à London, le nombre de tornades recensé chaque année est inexact. Nous pensons qu'il est trop bas , souligne-t-il.

« Alors nous sommes partis à la recherche de toutes ces tornades inconnues. » — Une citation de Greg Kopp, professeur de la faculté de génie de l'Université Western

Selon les données de ces chercheurs, on compterait 117 tornades au pays en 2021 et exactement le même nombre en 2022, des chiffres qui reflètent plus une surveillance accrue qu'une plus grande fréquence.

Drones et imagerie par satellite

M. Kopp est également le cofondateur du projet Northern Tornadoes, le collectif qui mène l'étude en collaboration avec d'autres chercheurs et météorologues, dont des spécialistes de l'Université du Manitoba, de Météo Média et d'Environnement et Changement climatique Canada.

Ce projet a vu le jour en 2017, à la suite d'un financement d'ImpactWX, un fonds qui étudie les conséquences des événements météorologiques extrêmes.

À l'aide de caméras à haute résolution installées sur des drones et de l'imagerie par satellite, le groupe peut avoir une vue à vol d'oiseau d'un endroit qui aurait été frappé par une tornade. Ils recherchent notamment des débris d'arbre éparpillés de manière aléatoire et non des dommages uniformes d'une simple rafale.

Conelle Miller, un ingénieur éolien qui participe au projet Northern Tornadoes, explique que son travail ne dépend pas de sa présence dans la région pendant le passage de la tornade.

« Je me considère plus comme un détective, je ne me rends pas sur les lieux, je ne me mets pas en danger. Je laisse ça aux chasseurs de tempêtes. » — Une citation de Conelle Miller, ingénieur éolien et participant au projet Northern Tornadoes

Ce groupe de chercheurs a recensé 30 tornades au Canada depuis le début de l'année, dont une de force 4 survenue le 1er juillet à Didsbury, en Alberta. Les vents ont atteint des vitesses de 267 à 322 km/h.

M. Miller, qui a été sur les lieux le lendemain du passage de cette tornade en compagnie d'un groupe d'enquêteurs. Ils ont parlé à des témoins, examiné des recherches en soufflerie et utilisé des drones pour tenter d'en déduire les caractéristiques.

Ces collectivités qui ont été frappées par cette tornade ont été très chanceuses, selon moi, dit-il. Les tornades de force 4 ou de force 5, les plus violents, les plus destructeurs, peuvent aussi tuer.

Le professeur Greg Kopp souligne que la situation au Canada empire en raison des changements climatiques. Selon lui, ce phénomène se dirige de plus en plus vers le nord car le sud des États-Unis devient trop chaud et trop sec.

Afin de réduire les risques de dégâts, ce groupe examine également l'impact d'une tornade sur les bâtiments, et détermine si les codes de construction des édifices ont été respectés. Selon eux, certaines modifications apportées aux édifices peuvent minimiser les risques.

Selon les chercheurs, un toit mieux attaché aux murs n'ajouterait que 200 $ aux coûts, mais serait moins porté à s'envoler en cas de tornade.

Si ces maisons pouvaient résister aux vents d'une tornade de force 2, alors elles pourraient résister à 95 % des tornades canadiennes, dit M. Miller. Si cela coûte 200 $, on pourrait en économiser davantage après le passage d'une tornade.

Avec les informations de La Presse canadienne