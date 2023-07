Trois-Rivières présente son programme d’immobilisations aux citoyens

Au cours de la journée, la centaine de citoyens présents a pu assister à deux conférences, l’une portant sur le plan de développement des infrastructures aquatiques, et l’autre sur le plan d'adaptation aux changements climatiques.

De plus, 11 kiosques d’informations permettaient aux trifluviens de rencontrer des spécialistes de l'administration municipale et d’échanger sur les différents projets que la Ville souhaite mettre en œuvre.

La Ville de Trois-Rivières avait adopté son PTI le 16 juin dernier et les investissements prévus s’élèvent à 342 millions de dollars. Les citoyens pouvaient donc prendre conscience de la manière dont les deniers publics seront dépensés au cours des trois prochaines années.

Le budget sera réparti à travers différentes catégories d’infrastructures, telles que les eaux usées et l’eau potable, la voie publique, la sécurité et les loisirs et la culture. Selon l'administration municipale, cette journée est une première et est le produit d’une recommandation du comité municipal sur la transparence.

Selon François Vaillancourt, directeur général de la Ville, cette première édition est une réussite. Les gens sont présents et viennent en très grand nombre , dit-il.

Il s'agit, selon lui, d’une manière de lever le voile sur les actions de l'hôtel de ville.

« On essaie de rendre ça ludique, on veut vulgariser l’information et puis faire en sorte que la population comprenne ce que tous les employés municipaux font pour eux. » — Une citation de François Vaillancourt, directeur général de la Ville de Trois-Rivières

Une citoyenne rencontrée sur place était contente que la Ville s'ouvre davantage à ses citoyens.

« Ça rapproche des citoyens, il est un peu temps [...]. Je trouve qu’ils en font beaucoup pour les touristes, mais nous autres les citoyens, on passe souvent en dernier. » — Une citation de Geneviève Caron, résidente de Trois-Rivières

À travers les 11 kiosques et les deux conférences, un dossier phare brillait de par son absence lors de cette journée qui visait pourtant à informer les citoyens, soit le dossier du projet Carrefour 40-55. Toutefois, les Trifluviens ont pu amplement discuter du dossier des piscines municipales, qui suscite de l’intérêt depuis les récentes annonces de la Ville.

Le dossier piscine

La Ville de Trois-Rivières a effectivement annoncé dernièrement de nouvelles orientations en matière d’offre aquatique début juillet. Les annonces clés concernent notamment la rénovation de la piscine de l’Expo ainsi que celle de l’Île-Saint-Quentin. De nouveaux bassins seront également construits, alors que d’autres seront fermés.

Des citoyennes s’étaient déplacées expressément pour poser des questions au sujet des nouveaux plans de rénovation pour la piscine de l’Expo.

Liette St-Pierre, Mireille Pilotto, ainsi que Céline Lemyre étaient contentes de pouvoir poser toutes leurs questions et de faré part de leurs idées concernant les infrastructures aquatiques. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Mireille Pilotto ainsi que Céline Lemyre se sont dites insatisfaites des plans présentés par la Ville parce qu’ils ne prendraient pas en compte les besoins réels de la population et ne feraient pas honneur à la valeur patrimoniale des infrastructures.

« Il y a lieu de bonifier ce site-là en conservant ou en aménageant les bassins pour les besoins de la population. » — Une citation de Mireille Pilotto, citoyenne de Trois-Rivières

Elles affirment toutes deux qu’il est important de travailler en concertation. Mais Mme Lemyre se questionne toutefois sur le moment auquel lesdites consultations et concertations sont effectuées. On aurait aimé être consulté avant , dit-elle.

« Oui c'est une bonne idée, je questionne la période, on est début juillet, il y a beaucoup de gens en vacances. Oui la concertation, mais ça aurait pu commencer avant. Parce que ce n’est pas la période idéale. » — Une citation de Céline Lemyre

Avec les infromations d'Edouard Dubois