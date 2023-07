Les citoyens invités à découvrir les cours d’eau de Senneterre

La fête qui a lieu un peu partout à travers la province vise à mettre en valeur le patrimoine maritime et rendre accessible la pratique de sports nautiques.

Samedi, les citoyens sont invités à participer à une randonnée sur le lac Parent. Ils devront tenter de constituer la meilleure main de poker en ramassant des cartes pendant leurs parcours sur leur embarcation.

Il s'agit d'une activité de financement pour les résidences pour aînés de Senneterre.

La présidente du conseil d'administration de l'Îlot d'or Isabelle Servant dit que l'événement se tiendra sur une partie du lac.

On cherche toujours à innover dans nos activités de financement, mais il n'y avait pas beaucoup d'activités nautiques, mais beaucoup de plaisanciers sur nos lacs. On a donc trouvé cette activité et comme la réponse était bonne [l'an passé], on a décidé d'aller de l'avant [cette année encore] et en même temps, ça fait la promotion de la sécurité nautique, on en profite aussi pour faire un petit peu de prévention au début de l'activité , indique la responsable.

L'an passé, l'activité a permis d'amasser plus de 2000 dollars qui ont été remis aux résidences pour aînés.

Les portes ouvertes de la Bell en kayak se tiendront dimanche. L'objectif est de permettre aux participants d'aller à la découverte des différents cours d’eau de Senneterre en kayak ou en canot.

Des embarcations nautiques seront mises à la disposition des participants.

Sandrine Michaud du bureau d'information touristique à Senneterre parle d'une activité accessible à tous et insiste sur les mesures de sécurité qu'il faut adopter sur l'eau.