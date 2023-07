En étant actif sur les réseaux sociaux, on vend notre rêve, on vend notre région, alors les gens ont envie de venir nous visiter , fait valoir Catherine Duval.

La copropriétaire et hôte des Villas Kamouraska ainsi que de Vélos Kamouraska dénote la forte concurrence à laquelle doivent faire face les entreprises touristiques dans la région.

Catherine Duval est copropriétaire des Villas Kamouraska et de Vélos Kamouraska. Photo : Photo : Gracieuseté de Catherine Duval

Il y en a de plus en plus d’offres , observe-t-elle. On est dans le milieu de l’hébergement depuis 2014 et des offres, il s’en est ajouté, et ajouté à la tonne dans les dernières années , témoigne Mme Duval. De se démarquer comme ça par une présence active sur les réseaux sociaux, je pense que c’est une belle stratégie.

« C’est vraiment crucial une présence sur les réseaux sociaux en 2023. » — Une citation de Catherine Duval, copropriétaire des Villas Kamouraska

Selon l’entrepreneure, les réseaux sociaux sont pour plusieurs un indispensable quand il est temps d’organiser un voyage au Québec ou à l’étranger.

J’ai observé une mouvance dans la façon des gens de magasiner leurs destinations de vacances. […] C’est à nous en tant qu’acteur dans le milieu touristique de leur vendre nos régions, de leur dire que c’est au Bas-Saint-Laurent qu’ils ont envie de passer leurs vacances d’été , met-elle de l’avant.

Une enquête réalisée pour la Chaire de tourisme Transat, menée en novembre 2022 auprès de 1007 voyageurs québécois, lui donne raison. Le cahier Tendances 2023, paru en janvier, tentait d’illustrer les phénomènes observés qui sont appelés à prendre de l’ampleur dans les prochaines années.

Le sondage a permis de conclure que les plateformes numériques ont un impact important sur les décisions de voyage.

La berge de Saint-Germain-de-Kamouraska (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En tout, 40 % des répondants ont déclaré avoir utilisé Facebook, Instagram et YouTube pour s’inspirer ou planifier un voyage.

La moitié des 18-34 ans ont indiqué avoir été inspirés par l’un des médias sociaux recensés dans le cadre du sondage contre 41 % des 35-54 ans et 24 % des 55 ans et plus.

L’entrepreneure Catherine Duval, qui cumule plus de 6000 abonnées sur sa page Instagram personnelle, mentionne que bien souvent, le nom associé à une réservation figure aussi parmi sa liste d’abonnées, soit sur sa page personnelle ou sur celle de son entreprise. C’est vraiment le fun de constater que ça porte fruit , souligne la copropriétaire des Villas Kamouraska.

Aventures Archipel, l’entreprise qui offre des sorties en kayak de mer dans le parc national du Bic cumule quant à elle plus de 5000 abonnés sur sa page Facebook.

Le propriétaire de l’entreprise, Gabriel Dandoy, est d’avis que sa présence sur la plateforme numérique se fait sentir sur l’achalandage. Il indique que des visiteurs lui avouent avoir été convaincus par des images sur les réseaux sociaux avant d’effectuer une réservation. On a de belles images qu’on est les seuls à pouvoir prendre , se réjouit-il.

« C’est primordial pour faire connaître davantage notre parc. » — Une citation de Gabriel Dandoy, propriétaire d’Aventures Archipel

Gabriel Dandoy est propriétaire d'Aventures Archipel. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Pour réussir à publier du contenu au fil de la saison touristique, l’entrepreneur organise un concours amical auprès de ses employés. L’auteur ou l’autrice de la meilleure photo du mois gagnera un prix. Du même coup, le contenu visuel aidera à mousser les interactions sur la plateforme numérique.

Une vingtaine de personnes ont pris part à la sortie de kayak en mer samedi matin. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Un virage numérique timide

Le marketing dans l’espace numérique est toutefois encore marginal au sein des entreprises touristiques bas-laurentiennes. On dirait que les entrepreneurs de mon âge comprennent l’importance d’être actif sur les réseaux sociaux. Les générations au-dessus sont probablement moins à l'aise avec ces stratégies-là , est d’avis Catherine Duval. Selon elle, toutes les entreprises gagneraient pourtant à être actives sur les médias non traditionnels.

L’organisme Tourisme Bas-Saint-Laurent tarde d’ailleurs à calculer la performance des entreprises touristiques actives sur les réseaux sociaux.

Le ministère du Tourisme vise pour les prochaines années un virage numérique important à l’échelle du Québec pour attirer la clientèle locale et internationale. Des montants du budget provincial, soit environ sept millions de dollars, ont été réservés pour assurer la transformation numérique des entreprises des régions.

Par ailleurs, la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette tentera elle aussi d’ajouter son grain de sel. Elle développe en partenariat avec l’Université du Québec à Rimouski un outil d’aide à la décision, de référencement et d’accélération technologique pour amener les entreprises et les organismes du Bas-Saint-Laurent à améliorer leur identité numérique.

Son directeur général, Jean-Nicolas Marchand, indique qu’une fois implanté, l’outil permettra d’évaluer la performance des entreprises grâce à leur présence sur les plateformes numériques.