L’élite nationale de vélo de montagne dans les sentiers de Sherbrooke

C'est la première fois que Sherbrooke accueille un événement de ce haut calibre, précise Luc Dugal, l'organisateur de l'événement et le président du club de vélo Dalbix de Sherbrooke.

« On a déjà eu ce nombre de participants en 2021, l'année où personne ne pouvait sortir du pays. Tous les Canadiens étaient venus faire la course. Cette année, on revient avec le même nombre, peut-être même plus. »