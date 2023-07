Personne retrouvée en détresse à Hull : un suspect a été arrêté

Celui-ci sera rencontré par les enquêteurs au cours des prochaines heures. Il va demeurer détenu afin de comparaître sous divers chefs d'accusation , peut-on lire dans le communiqué de la police.

Le 30 juin dernier, le SPVG a reçu un appel selon lequel une femme était en détresse près d’une résidence sur la rue Taschereau.

Selon le communiqué de la police, des citoyens lui ont porté secours, et elle a été conduite au centre hospitalier dès l'arrivée des services d'urgence.

Ce crime a généré un sentiment d'insécurité au sein de la population, plus particulièrement dans le secteur concerné. Nous n'avons ménagé aucun effort et toutes les sections et divisions pertinentes ont été mises à contribution pour identifier le suspect de l'agression , a affirmé la responsable des communications et des relations avec la communauté pour le SPVG, Mariane Leduc.

Les démarches d’enquêtes sont toutefois toujours en cours, selon Mariane Leduc.