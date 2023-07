La compétition de gymkhana prend place à Rouyn-Noranda

L'événement est organisé par l'Association équestre de Rouyn-Noranda en collaboration avec l'Association régionale western de l'Abitibi-Témiscamingue.

Des courses d'agilité, au slalom ou de barils, sont au programme de l'événement.

Le nombre d'inscriptions pour les compétitions est de 292 cette année, en hausse d'une dizaine par rapport à l'an dernier.

Des participants de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario également. Plusieurs sont dans la catégorie junior, ce qui a incité les organisateurs à tenir une course pour cette catégorie.

« Oui, ça gagne en popularité. On a beaucoup d'inscriptions dans le junior, d'où notre idée en fait le vendredi, de faire une course des 10 meilleurs pointeurs juniors pour encourager la relève. » — Une citation de Bianca Daigneault

La présidente de l'Association équestre de Rouyn-Noranda Bianca Daigneault se réjouit de l'engouement pour le sport équestre, notamment des plus jeunes.

Pour participer à l'événement en soi, il faut avoir un cheval, mais dans le fond, il y a différents endroits [dans la région] où les gens peuvent pratiquer ce sport. Il y a aussi le centre équestre Chez Milou, à Rouyn-Noranda, un de nos commanditaires aussi qui offre des cours pour les jeunes. Puis juste en venant regarder l'événement, souvent, ça donne envie aux enfants de commencer à faire de l'équitation parce que les juniors tout de même les futurs champions qui sont des fois des enfants de 4 ans sont tellement beau avoir , insiste la responsable.

Elle ajoute que les enfants de 4 ou 5 ans peuvent être initiés à cette pratique. À partir de 4 ou 5 ans, c'est pas mal l'âge où les enfants peuvent commencer à pratiquer l'équitation. Puis avant même d'embarquer à cheval, il y a différentes notions à apprendre sur comment à entretenir le cheval, mais nous, on en a des 4 et 5 ans qui sont embarqués sur des montures, les parents, souvent, ils les accompagnent. Le cheval est en laisse, c'est très sécuritaire, mais ça commence très jeune , insiste Bianca Daigneault.

Certains coureurs pourront par la suite prendre part au Festival western St-Tite.

Vendredi, en plus de la course de la catégorie junior, il y a eu une course de sauvetage ainsi qu'un spectacle de musique gratuit.