Le parc Dungeon est un lieu apprécié des touristes et des habitants de la région. Il protège deux arches naturelles et offre une belle vue sur la mer. On peut y voir des icebergs, des baleines et des animaux et oiseaux marins. Mais ce qu’on n’y voit pas d'habitude, ce sont des morceaux de poulet cru.

La photo publiée sur Facebook par la mairie de Bonavista montre que la personne responsable de ce dépôt sauvage a placé les carcasses là où en temps normal, les gens qui visitent ce site se tiendraient pour regarder les baleines.

Nous sommes sidérés, bouleversés et dégoûtés que quelqu'un ait profité de l'occasion pour jeter du poulet cru près du parc provincial Dungeon, au cap Bonavista , écrit la mairie sur sa page Facebook qui rappelle que les décharges illégales ne sont pas acceptables.

Elle écrit également que l'abandon de déchets dans des zones non autorisées est un crime. Les contrevenants peuvent recevoir une amende allant jusqu'à 10 000 $. Ce dépôt illégal peut polluer la terre et l'eau et avoir un impact négatif sur la faune et la flore, rappelle la ville.

Sur Facebook, les réactions sont très nombreuses. Des citoyens sont dégoûtés par ce geste qui vient polluer un si bel endroit. Ils sont nombreux à se demander qui a autant de poulet à jeter, chacun y allant de son hypothèse.

Tous s’interrogent sur le coupable et ses intentions. Pour le moment, son identité reste un mystère.

Avec des informations de Patrick Butler