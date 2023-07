Des comportements à ajuster avec les nouvelles règles sur les trottinettes électriques

Ainsi, dès le 20 juillet, les trottinettes et autres petits véhicules électriques pourront circuler légalement sur les routes où la vitesse est inférieure à 50 kilomètres à l'heure et sur les pistes cyclables.

Le projet pilote d'une durée de trois ans vise à évaluer l'impact de ces appareils de transport sur la circulation.

Les usagers devront porter un casque et respecter essentiellement les mêmes règles que les cyclistes.

L’engouement était palpable vendredi dans les commerces qui offrent déjà ce type d’équipement.

Avec la nouvelle réglementation, ça augmente mon intérêt beaucoup parce que la mobilité électrique, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup pour ne pas prendre mon véhicule pour aller à l'épicerie, pour aller me promener un peu, pour prendre du plein air et pour pouvoir aussi aller à une bonne distance , a raconté Kevin Lefebvre, un client rencontré chez Electric Avenue Saguenay.

Les trottinettes électriques sont désormais autorisées sur la voie publique au Québec. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Dans ce magasin du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, l'intérêt pour les appareils de transport électrique, comme les trottinettes, est en croissance. Il faut dire que certains modèles ont une puissance impressionnante, qui va bien au-delà de la limite qui a été fixée à 25 km/h par Québec.

Grosso modo, on a des petits modèles accessibles qui roulent à 32 kilomètres/heure. Les vitesses de pistes cyclables, c'est ça, 32, donc on reste dans la légalité. Par contre, elles ne sont tellement pas puissantes que quelqu'un qui est un peu plus pesant, il va avoir de la misère à monter une côte à Chicoutimi. [...] Si on monte dans les gammes, on a des trottinettes qui vont jusqu'à 100 km/h , a expliqué Julien Gagné, propriétaire d’Electric Avenue Saguenay.

Les policiers seront donc appelés à faire respecter la réglementation.

On va demander le civisme de la population, puis dans les prochaines années, il faut regarder un peu plus vers ça, la mobilité durable. Il va y avoir l'avènement de nouveaux véhicules. Notre société doit s'habituer , a exposé Carl Tremblay, agent de prévention et de communication au Service de police de Saguenay.

Les cyclistes devront partager les pistes cyclables avec les trottinettes électriques. Photo : Corporation Véloroute des Baleines

De son côté, l'Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ) estime que l'annonce de Québec est positive. Cependant, elle aurait aimé être avisée plus tôt. Elle devra modifier son affichage et, surtout, vérifier sa couverture d'assurance.

Nous sommes assurés en responsabilité civile pour l'ensemble de nos usagers. Les trottinettes à assistance électrique et autres engins nouveaux n'étaient pas inclus dans nos polices d'assurance. Nous devons donc maintenant introduire auprès de nos assureurs des demandes pour adapter nos polices d'assurance et nous recevrons ensuite une réponse avec certainement des conditions , a partagé David Lecointre, président de l’ ARCQ .

Celui qui est également directeur général de la Véloroute des Bleuets estime aussi que certaines modifications dans les infrastructures seront nécessaires pour permettre une cohabitation harmonieuse entre les usagers.

D’après un reportage de Mireille Chayer