Xavier Dolan confirme vouloir cesser de faire des films

Voulant clarifier sa pensée à la suite de propos rapportés dans des médias espagnols, Xavier Dolan a déclaré qu'il souhaitait arrêter de faire des films (depuis à peu près un an, d'ailleurs) , et qu'il est en paix avec cette décision .

On m'a dit que ce n'était '"qu'une pause, qu'un break". Or, mon état d'esprit actuel, et l'état du monde dans lequel nous vivons ne suscitent plus chez moi l'urgence d'un geste qui était autrefois instinctif , a-t-il affirmé dans une longue publication sur son compte Instagram, aussi relayée par l'agence Goodwin, qui représente l'artiste.

Il ajoute toutefois être impliqué dans des projets télévisuels que j'entends mener à terme s'ils reçoivent le feu vert .

Autrement, côté cinéma, je crois bien que c'est fini pour moi. Je veux me consacrer à ma famille, mes amis et ma santé. J'ai aussi d'autres passions, d'autres intérêts auxquels je souhaite me dédier , affirme le réalisateur de J'ai tué ma mère et Mommy.

Xavier Dolan soutient qu'il sera toujours présent pour encourager les artistes et les cinéastes, mais que, pour sa part, il ne souhaite plus faire de films, car ils ne me satisfont plus .

« Ils m'ont, dans le passé, rendu pourtant très heureux. » — Une citation de Xavier Dolan