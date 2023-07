Selon le Zoo de Calgary et l’Institut Wilder, il est né d’Inca et Enrique, deux géniteurs qui sont également nés au zoo, en 2017. Ce petit poussin est une merveilleuse et mignonne addition à toute la colonie. C'est un moment tellement enrichissant , se réjouit Colleen Baird, directrice adjointe par intérim des soins aux animaux au zoo.

Les autres manchots se demandent ce qui se passe dans ce nid. C'est un moment merveilleux , souligne-t-elle.

Le sexe de l’oisillon n'a pas encore été confirmé, a indiqué le zoo. Lors de son premier examen de santé, il pesait un poids impressionnant de 855 grammes. Les responsables du zoo ne lui ont pas encore choisi de nom.

« Nos manchots de Humboldt font partie d'un plan de survie de l'espèce qui contribuera à garantir la diversité génétique de leur espèce. » — Une citation de Le Zoo de Calgary

Colleen Baird explique que le personnel chargé des soins aux animaux vérifie l'état de l'oisillon au moins une ou deux fois par jour. Il le pèse également de façon périodique pour vérifier si son poids augmente normalement.

Nous nourrissons les parents. Nous voulons nous assurer que la mère reçoit suffisamment de nourriture, car ce sont eux qui nourrissent [leur nouveau-né] , explique-t-elle. Ils mangent le poisson et le redistribuent ensuite au petit manchot.

Le Zoo de Calgary indique que le poussin pesait 855 grammes lors de son premier examen de santé. Photo : Le Zoo de Calgary/Facebook

Espèces à haut risque d'extinction

Les manchots de Humboldt sont originaires du Chili et du Pérou, selon le site web du zoo. Leur statut de conservation est vulnérable, ce qui signifie que l'espèce est confrontée à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

L'Institut Wilder dit travailler avec des groupes de conservation locaux pour enseigner aux pêcheurs comment protéger les côtes et les populations de manchots. Le zoo lui-même compte environ 12 manchots de Humboldt.

Depuis sa naissance, le poussin passe son temps avec ses parents dans un terrier artificiel à partir de divers matériaux, notamment de l'herbe, de la terre et des structures en plastique semblables à des niches pour chiens, indique Colleen Baird.

Les manchots de Humboldt passent généralement plusieurs mois dans leur terrier après la naissance. Le poussin est très vulnérable. Il ne peut ni marcher ni se déplacer très bien , souligne Mme Baird. Il est en train de développer ses petites plumes duveteuses de bébé, qu'il va muer pour obtenir ses plumes d'adulte.

Si les visiteurs du zoo ne peuvent pas voir l'oisillon avant un certain temps, ils pourront peut-être l'entendre, car il montre ses poumons puissants en poussant des cris tôt dans la journée , indique le zoo.

Avec les informations de Tarini Fernando