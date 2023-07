Les résidents de Casselman dégoûtés par la dernière vague d’eau brune

Pour Caroline Thompson, une résidente de la municipalité, l'eau ressemble à du thé fort qui a été laissé dans une casserole pendant six heures. Il dégage une odeur qui rappelle cette vieille odeur de marécage présente lorsqu’on se trouve dans un marais .

Pour Cheryl-Ann McConnell, une autre résidente, il s'agit tout simplement d'une boue brune .

Quelle que soit la métaphore utilisée, toutes s'accordent à dire que leur eau est dégoûtante et même plus dégoûtante que jamais cette année.

Les résidents de Casselman ont déjà connu des épisodes similaires en 2016 et 2019. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Suzanne Lajoie

Casselman est confronté à des problèmes de qualité de l'eau qui se répètent sans cesse, alors que des épisodes similaires se sont produits en 2016 et 2019.

La municipalité affirme pourtant que l'eau est potable, même si les niveaux de manganèse dépassent les lignes directrices de Santé Canada.

Des niveaux historiques

Les niveaux de manganèse ont atteint un sommet historique plus tôt cette semaine, avec 0,45 mg/L, selon la mairesse Geneviève Lajoie.

Ils se sont ensuite abaissés à 0,35 mg/L, jeudi, tout en restant bien au-dessus de la concentration maximale acceptable de 0,12 mg/L fixée par Santé Canada. Cette directive est basée sur les risques possibles pour les enfants en bas âge, qui peuvent être particulièrement sensibles aux effets neurologiques.

Dans un communiqué de presse, la Ville a déclaré que le problème était dû à la baisse des niveaux d'eau dans la rivière Nation, à la suite d'un temps chaud et sec. Elle a toutefois assuré aux résidents qu'ils pouvaient boire, se doucher ou laver leurs vêtements sans danger .

Geneviève Lajoie (au centre) est la mairesse de la municipalité de Casselman, située dans l'est ontarien. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Poisson

Mme Lajoie a affirmé qu'elle faisait confiance à l'expertise de l'Agence ontarienne des eaux (AOE) et du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), qui ont tous deux collaboré avec la municipalité.

Le communiqué de presse cite le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO , qui soutient qu'il est peu probable qu'une exposition à court terme au manganèse, supérieure aux lignes directrices de Santé Canada, cause des problèmes de santé.

Certaines études suggèrent que l'eau potable contenant des niveaux élevés de manganèse peut être nocive pour les nourrissons et les jeunes enfants, mais le niveau d'exposition qui pourrait en être la cause n'est pas clair , a expliqué le Dr Roumeliotis dans le communiqué.

Mme Lajoie a attesté qu'elle n'avait aucune raison de douter de lui. Je bois l'eau, [mon mari, mes enfants, mes chiens aussi] , a-t-elle fait valoir.

Un manque de communication

À l’inverse de la mairesse, Mme McConnell a toutefois confié que son bouvier bernois avait levé le nez sur l'eau horrible et qu'il ne buvait donc que de l'eau en bouteille, au même titre que le reste de la famille.

Cette dernière ne prend par ailleurs pas de bain et s’abstient de faire des lessives blanches, car les draps sortent plus bruns qu'ils ne sont entrés dans la laveuse. Tout ce qui est blanc est taché. Alors, pourquoi le faire ?

De son côté, Mme Thompson a dépensé des milliers de dollars pour un adoucisseur d'eau et doit changer les filtres bien plus souvent qu'elle n’est censée le faire. Malgré cela, l'eau reste colorée et peu appétissante et des signes d’accumulation de sédiments sont apparus dans ses canalisations.

Elle s’inquiète d’ailleurs que cela endommage ses appareils électroménagers. C'est un montant d’argent astronomique , s’est-elle exclamée.

Toutes deux reprochent à la municipalité ce qu'elles considèrent être un manque de communication et souhaitent observer des mises à jour plus fréquentes sur les niveaux spécifiques de manganèse.

Je ne comprends pas pourquoi nous ne recevons pas les chiffres relatifs au manganèse , s’interroge Mme Thompson. Ils disent qu'il n'y a probablement rien à craindre. Cela ne me rassure pas du tout.

Rien à cacher, dit la mairesse

Mme Lajoie a affirmé que la municipalité ne cachait aucune information et que les habitants ont été en mesure d’obtenir ces données auprès de l' AOE .

Lorsqu'on lui demande pourquoi les niveaux ne sont pas affichés de manière proactive, elle souligne le risque que les gens interprètent mal les données.

Nous ne voulons pas alerter les gens s'ils voient les chiffres augmenter ou diminuer. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, tout est sous contrôle. L'eau est potable.

Selon la mairesse, des efforts sont en cours pour traiter l'eau à l'aide de produits chimiques. Elle espère ainsi que le problème immédiat sera résolu d'ici une semaine.

Une solution à long terme pourrait cependant coûter des millions de dollars et nécessiter des échanges avec les gouvernements provincial et fédéral pour obtenir des fonds.

En fin de compte, la source d'eau ici n'est pas une option viable pour nous, et nous devons déplacer notre source d'eau ailleurs , a-t-elle concédé.

Affirmant qu’il s'agirait-là d'une entreprise de 54 millions de dollars, Mme Lajoie s’est toutefois estimée optimiste quant à la possibilité de trouver une solution et s'est engagée à faire pression. Je m'y consacre pleinement , a-t-elle assuré.