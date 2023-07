Promotion Saguenay souhaite atteindre 200 000 passagers à l’aéroport Saguenay-Bagotville

On veut promouvoir notre ville, notre région comme un lieu étant accessible par les airs. Les gens ont l’habitude d’arriver par la route ou encore d’arriver par le port. On veut promouvoir davantage, faire comprendre aux lignes aériennes qu’il y a un produit touristique ici , a souligné Priscilla Nemey, la directrice générale de Promotion Saguenay, l’organisme qui gère l’aéroport.

Pour pouvoir recevoir davantage de voyageurs, l'aérogare, dont la construction date de 1967, a été rafraîchie et agrandie de 30 %.

À terme, l'agrandissement du terminal de l'aéroport Saguenay-Bagotville permettra d'accueillir quatre avions en même temps. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

On a des comptoirs d’embarquement plus fonctionnels, une salle d’attente plus spacieuse, plus fonctionnelle, des prises de connexion sur les sièges et quatre portes d’embarquement au lieu d'une , a énuméré Priscilla Nemey aux médias qui sont venus visiter les nouvelles installations, vendredi.

Ces équipements devraient permettre d’accueillir 200 000 voyageurs chaque année. C’est du moins l’ambition de la société de développement économique de Saguenay.

On voudrait toujours en avoir plus. On aimerait qu’un jour, l'aéroport puisse obtenir des volumes qui dépassent les 200 000 passagers par année et avoir une offre plus variée en termes d'horaires surtout. C’est notre cheval de bataille , a résumé Mme Nemey.

Promotion Saguenay espère atteindre un jour 200 000 passagers à l'aéroport Saguenay-Bagotville. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pourtant, l’aéroport de Saguenay n’a pas retrouvé l’achalandage qu’il connaissait avant la crise sanitaire. En 2019, 128 000 passagers ont transité à l'aéroport, alors que cette année, il est estimé qu’ils seront 100 000. L’aéroport ne devrait retrouver son taux de fréquentation prépandémique qu’en 2024, selon les dernières estimations.

À l’heure actuelle, seul un vol Saguenay-Montréal est offert par jour. Priscilla Nemey aimerait en offrir davantage et que d’autres destinations soient proposées.

On le travaille très très fort. Air Canada, c’est un partenaire à qui on parle régulièrement. C’est difficile pour moi de m’engager, mais on va souhaiter que dans la prochaine année il y ait déjà une amélioration de la desserte sur Saguenay-Bagotville, a avancé Priscilla Nemey.

Fin des rénovations en 2024

Les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’aéroport, estimés à 26 M$, ne sont pas terminés.

Depuis deux semaines, les passagers qui transitent par l'aéroport Saguenay-Bagotville ont accès à la partie qui a été agrandie. Six points d'enregistrement et une salle d'attente avant l'embarquement avec vue sur le tarmac entièrement neufs sont désormais accessibles aux voyageurs.

D'ici 2024, des services de restauration et de consigne de même qu'une salle familiale et une mezzanine seront ajoutés. Les travaux de rénovation se poursuivent dans l'ancienne partie jusqu'à la fin de l'année.

D'après un reportage de Mélissa Paradis