À l'instar de la décision prise par les gouvernements provincial, fédéral et de nombreuses villes du Québec, la Ville de Sherbrooke suspend ses publicités sur Facebook et Instagram.

Selon la mairesse Évelyne Beaudin, la décision de la compagnie Meta de bloquer les contenus journalistiques sur ses plateformes est inacceptable et doit être dénoncée.

L’accès à une information journalistique de qualité est primordial pour la démocratie , soutient la première magistrate sherbrookoise. L'élue appelle d’ailleurs les organismes et les entreprises de la région à appuyer cette décision.

« Pour nous, c’est vraiment un mouvement de solidarité envers nos médias et plus spécifiquement nos médias locaux qui sont, de loin, nos partenaires les plus importants. » — Une citation de Évelyne Beaudin

Évelyne Beaudin souhaite par ce geste démontrer à la multinationale multimilliardaire qu'elle n'a pas à imposer sa loi en agissant de la sorte.

En 2022, la Ville de Sherbrooke avait dépensé 17 000 $ en publicité sur les plateformes Facebook et Instagram. On achète des espaces publicitaires dans des publications imprimées et web ou encore à la radio. Et on veut continuer à mettre de l’argent là , nuance-t-elle néanmoins.

Les villes de Cowansville, Montréal, Québec et Longueuil ont elles aussi boycotté les réseaux sociaux de Meta pour y mettre de la publicité.

À Magog, la décision sera prise mardi.