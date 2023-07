Piscine de l’Expo : le manque de consultation dénoncé

La nouvelle superficie de la piscine de l’Expo proposée par la Ville de Trois-Rivières sème l’inquiétude chez ses utilisateurs. Céline Lemyre et Liette St-Pierre sont toutes deux utilisatrices de cette piscine. Elles déplorent un manque de consultation.

On avait commencé les démarches avec la Ville en 2019. Tout d’un coup, on n’est plus là, on est invisibles, peut-être parce qu’on apporte un point de vue différent , avance Céline Lemyre.

Les deux utilisatrices estiment aussi que le montant annoncé pour la réfection du site, soit 13 M $, est trop élevé.

On ne pense pas que ça coûte 13 M $ pour réparer des fissures. On ne demande pas qu’il y ait des choses extraordinaires. Juste ici, la piscine est déjà un site extraordinaire , indique Liette St-Pierre.

Rappelons que le projet devra être voté prochainement par le conseil municipal. La Ville a offert une conférence de presse à ce sujet samedi afin de répondre aux questions des citoyens.

Le site de la piscine de l'Expo, à Trois-Rivières, sera complètement revu. Photo : Ville de Trois-Rivières

Trop petit pour des compétitions

La proposition pose aussi problème au club de natation Mégophias, qui estime que les corridors de nage proposés par la Ville sont trop petits pour les nageurs.

L’entraîneur-chef du club de natation, Charles Labrie, souligne qu’une mouture plus grande permettrait à la Ville d'accueillir de nombreux nageurs et de bonnes compétitions de natation.

On est central, donc on se fait souvent solliciter par la Fédération de natation du Québec pour tenir des événements à Trois-Rivières. On en tient déjà quelques-uns, mais malheureusement, on voudrait en tenir plus, mais il n’y a pas de disponibilités de bassins , dit-il.

Il ajoute que cela pourrait entraîner d'intéressantes retombées économiques.

Avec les informations de Jeffrey Dupont