Coup d’envoi du Festival fransaskois 2023

Le Festival fransaskois a débuté vendredi soir au parc provincial de Pike Lake, situé au sud de Saskatoon. L'événement se poursuivra jusqu'à dimanche, offrant une programmation riche en musique et en activités pour tous les goûts et tous les âges.

Le Festival a été lancé avec le spectacle Découverte, produit par le Conseil culturel fransaskois (CCF), offrant aux festivaliers l’occasion d’entendre des artistes de la relève, tels que Joe Jackson, Maude Sonier et la formation musicale fransaskoise Pxrtals.

Ensuite, le duo Beau Nectar, composé de la Franco-Ontarienne Marie-Clo et de la Fransaskoise éemi, prendra le relais sur scène.

L’événement sera suivi par le spectacle de l’autrice-compositrice-interprète Bermuda. Originaire des Bermudes, ayant grandi en Irlande et résidant désormais au Québec, l'artiste présentera sa musique caractérisée par un mélange de funk, de rap et de pop.

On présente un spectacle complet, on a la chance d’être l’événement le plus tard de la soirée , se réjouit Bermuda. Ce que je dis tout le temps, si vous ne dansez pas pendant le spectacle je vous rembourserai votre argent, c’est un gros pari là .

L'artiste Bermuda présentera sa musique sur la scène du Festival fransaskois. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

C'est la première fois que l'artiste se produit à Saskatoon et elle exprime son impression positive quant à l'accueil chaleureux du public.

J’aimerais dire qu’on ne m'a pas mis des attentes très hautes, j’ai pris un taxi et le coiffeur m’a dit que ce n’est pas fun Saskatoon, et depuis tout contredit ça, tout est incroyable! déclare Bermuda.

« J’aimerais que les gens dansent, s’amusent et chantent en français avec nous. » — Une citation de Bermuda, artiste

La coordinatrice de l'événement, Chantal Hamel, a souligné que les organisateurs espèrent rassembler près de 750 personnes au cours de ce week-end.

Cette année, on veut mettre l’accent sur les femmes, les femmes saskatchewanaises, mais aussi les femmes canadiennes , avait déclaré Chantal Hamel, lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

L’une des nouveautés majeures du Festival fransaskois 2023 est l'ajout d'un service de traiteur. Toutefois, Chantal Hamel conseille vivement aux festivaliers de précommander leurs repas sur le site web de l'événement.

Si quelqu’un achète son repas à l'avance, on va commander à l'avance et il sera certain d’avoir son repas , explique-t-elle. On va quand même aussi commander des portions d’extra, mais on encourage les gens à acheter leurs repas à l'avance, autant que possible .

Contrairement à l'année dernière, il n’y aura pas de camion-restaurant sur les lieux du Festival.

Ailleurs sur le web : Le programme détaillé à voir ici  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Camille Cusset