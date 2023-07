Quel constat, après 500 jours de guerre en Ukraine?

Il s'est écoulé 500 jours depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, en février 2022. Et près d'un an et demi après le début du plus vaste conflit en sol européen depuis le début du siècle, si le bilan humain demeure terrible, le bilan politique, lui, témoigne de l'attachement de l'Occident à la notion d'intégrité territoriale.

Cinq cents jours : 500 jours depuis la première pluie de missiles et d'obus sur les villes ukrainiennes; depuis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, jusqu'alors connu pour avoir joué un chef d'État à la télévision, a déclaré j'ai besoin de munitions, pas d'un transport [pour quitter le pays] ; depuis – aussi – que les Ukrainiens ont commencé à se battre en lions pour protéger leur pays, devenu indépendant à la suite d'un référendum tenu en décembre 1991, dans les ruines de l'Union soviétique.

Mais cette guerre, c'est aussi celle des morts, des civils massacrés par l'occupant russe et ceux bombardés par les forces du Kremlin, des millions de réfugiés – à l'intérieur du pays et à l'extérieur, bien souvent dans les pays européens voisins, mais aussi au Canada, entre autres.

Cinq cents jours de guerre, donc, et d'une résistance inattendue, inespérée, cette défiance face à une armée russe que l'on a découverte comme étant encore capable de raser des villes, oui, mais apparemment incapable de mener à bien son opération militaire spéciale et de prendre la capitale ukrainienne en quelques jours, comme cela était prévu.

D'acteur devenu président, Volodymyr Zelensky s'est mué en leader militaire à la suite de l'invasion russe. Photo : Getty Images / Roman Pilipey

Zelensky n'y croyait pas

Aux yeux de Dominique Arel, titulaire de la Chaire d'études ukrainiennes de l'Université d'Ottawa, d'ailleurs, ce qui caractérise ce conflit sanglant, c'est qu'il s'agit, d'abord et avant tout, d'une guerre complètement improbable .

Tellement improbable, a-t-il soutenu en entrevue à L'heure du monde, sur les ondes d'ICI Première, que Zelensky lui-même, à la veille de l'invasion, n'y croyait pas. Tout comme, dit-il, la plupart des pays occidentaux et des membres de l' OTAN , à l'exception des Américains.

Au dire de M. Arel, Washington possédait en effet des preuves des intentions du président russe Vladimir Poutine.

Improbable, cette guerre? Comme l'a mentionné M. Arel, on n'avait pas vu, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale , une guerre de conquête qui allait à l'encontre de l'ordre international, quelque chose de complètement injustifiable .

« Selon moi, [cette opposition à l'ordre international] explique pourquoi, après 500 jours, la coalition des pays occidentaux, et surtout de l’ OTAN , tient toujours. » — Une citation de Dominique Arel, titulaire de la Chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa

De fait, l'invasion russe a servi de catalyseur pour mieux souder les pays européens; la Finlande et la Suède ont mis fin à des décennies de neutralité et ont fait part de leur intention de rejoindre l' OTAN . C'est d'ailleurs chose faite pour la Finlande, alors que le dossier suédois piétine face aux remontrances de la Hongrie et de la Turquie.

Quoi qu'il en soit, la coalition occidentale (à laquelle s'est notamment joint le Japon) a, au fil des mois, a adopté de nombreux trains de sanctions économiques et politique contre la Russie, y compris découpler les banques russes du système d'échange SWIFT, mais a aussi bien souvent sorti le chéquier pour fournir une énorme quantité d'aide humanitaire, ainsi que de matériel militaire, des balles aux canons, en passant par les véhicules blindés, et même, à force de demandes répétées de la part de la présidence ukrainienne, des chars d'assaut contemporains, tirés des arsenaux américains, allemands, canadiens, etc.

L'Ukraine emploie un grand nombre de canons pour combattre les forces russes. Photo : Reuters

Des armes controversées

Les États-Unis viennent d'ailleurs d'autoriser l'envoi d'armes à sous-munitions, des bombes spéciales expressément interdites en vertu d'un accord conclu en 2008, dont le Canada est signataire, mais pas la Russie, ni l'Ukraine, ou encore… les États-Unis.

Aux yeux de Dominique Arel, cet envoi de bombes permettra à l'Ukraine d'atteindre la capacité des Russes en matière d'artillerie .

C'est une guerre d'artillerie à très, très haute intensité, comme on n'en a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, et les stocks [d'obus] diminuent. Les Américains et les Européens ne peuvent pas suivre, en matière de production industrielle, pour l'instant, mais les États-Unis possèdent des stocks considérables de ces armes à sous-munitions , a-t-il mentionné, toujours sur ICI Première.

Pour l'instant, la Russie utilise quatre fois plus d'artillerie que les Ukrainiens , a poursuivi M. Arel. Cet envoi d'armes à sous-munitions pourrait faire la différence pour briser les fortifications que les Russes ont construites dans le sud-est du pays , là où la contre-offensive ukrainienne longtemps annoncée est en cours depuis quelques semaines, estime le spécialiste.

L'Ukraine a lancé ses forces dans la bataille pour récupérer les territoires perdus dans le sud-est du pays. Photo : Getty Images / AFP/GENYA SAVILOV

Cinq cents jours de guerre et, justement, la contre-offensive ukrainienne, pour laquelle Kiev a réclamé des armes et du matériel à cor et à cri, progresse lentement. Lancée directement vers une zone où les troupes russes ont eu amplement le temps d'aménager des ouvrages défensifs, cette attaque aurait entraîné la perte d'un certain nombre de véhicules fournis par les alliés occidentaux, dont des blindés américains et au moins un char Leopard 2 de fabrication allemande, selon des images diffusées sur des médias sociaux russes.

Il ne faut pas tomber dans le piège d'extrapoler ce que l'on voit maintenant comme étant une tendance lourde, prévient Dominique Arel. L'Ukraine peine depuis quelques semaines à faire des gains et à percer les lignes de fortifications, ce qui pourrait donner à penser que Kiev n'a pas cette capacité offensive.

Le conflit est-il en train de s'enliser, sans aucun camp capable de reprendre l'initiative? Dominique Arel croit surtout que la Russie a perdu sa capacité à repartir à l'offensive. Ainsi, après 500 jours de guerre, la planète a plutôt pu observer un effritement du mythe de la toute-puissance militaire russe.

À Rostov-sur-le-Don, tombée entre les mains du groupe Wagner, des civils vont jusqu'à prendre des photos avec les putschistes. Photo : Reuters

La courte révolte de Wagner

Si la capacité de bombarder et de tuer est toujours là, comme en fait foi cette attaque récente contre la ville de Lviv, pourtant largement épargnée jusqu'ici, M. Arel a aussi évoqué cet événement inouï des dernières semaines, soit cette rébellion avortée du groupe de mercenaires Wagner, dont les forces étaient précédemment engagées dans la plus que sanglante tentative de prendre la ville de Bakhmout, dans l'Est ukrainien.

Le patron du groupe, Evgueni Prigojine, déjà à couteaux tirés avec la structure de commandement militaire de la Russie, a lancé ses forces à l'assaut de la capitale russe, s'emparant d'une importante garnison dans le sud-ouest du pays, puis remontant rapidement vers le cœur du pouvoir russe, sans rencontrer aucune résistance tangible.

Le monde entier a été sidéré de voir à quel point le régime russe n'opposait aucune résistance militaire ou politique. Aucune personnalité ne s'est portée à la défense de [Vladimir] Poutine, pas plus que la population n'est descendue dans les rues , a rappelé Dominique Arel.

Quel sera l'impact de cet événement à moyen terme? On l'ignore. Tout comme on ignore vraiment ce qui se passe avec M. Prigojine, qui devait se rendre au Bélarus après la fin de sa cavalcade vers Moscou, mais qui, de l'avis du président de ce pays allié de la Russie, ne s'y trouve pas.