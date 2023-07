Au Colisée Financière Sun Life de Rimouski, une vingtaine de personnes participaient à la confection des sacs, remplis de petits cadeaux, qui seront distribués aux athlètes à leur arrivée.

Ils seront 3500 jeunes à prendre part aux compétitions dans 19 différentes disciplines. 500 accompagnateurs graviteront autour des athlètes durant la finale.

Des dizaines de bénévoles étaient présents au Colisée Financière Sun Life vendredi pour préparer des sacs souvenirs. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

On sentait la fébrilité des bénévoles qui préparaient les sacs. Avec notre équipe, on se sent prêt. C'est sûr que ça vient vite. Il y a encore des trucs [sur lesquels] on n'a pas le contrôle dessus, mais en même temps, ça va super bien , lance un bénévole, Pierre Granger.

C'est le plus gros événement que tu peux organiser au Québec, alors faire partie de cette organisation-là, c'est vraiment enrichissant. L'équipe est géniale , ajoute Benoît Gendron, coordonnateur à la mobilisation et au protocole pour les Jeux du Québec.

Des bénévoles ont généreusement donné de leur temps vendredi pour aider aux préparatifs en vue de la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

L’ UQAR , le quartier général des Jeux

Lundi, le comité organisateur a installé le centre opérationnel des jeux à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Il s'agit d'une étape vitale au bon déroulement de la finale.

Le centre opérationnel des jeux […], c'est 11 coordonnateurs qui gèrent tous les volets de la finale, que ce soit la santé, la sécurité, l'alimentation, les communications , fait savoir Catherine Lussier, directrice générale adjointe aux communications et à la mobilisation pour la 57e Finale des Jeux du Québec.

Accréditation des bénévoles, gestion des situations de crise, réunions et démarches administratives seront orchestrées depuis l’ UQAR .

Toujours à la recherche de bénévoles

Le comité organisateur recherche toujours des bénévoles pour compléter l'équipe. 1600 personnes ont été recrutées jusqu'à maintenant, mais il en faudrait de 200 à 400 de plus, selon Catherine Lussier.

On a vraiment besoin d’aller chercher nos 1800-2000 bénévoles pour que tout le monde ait du plaisir et que nos jeunes puissent vivre une expérience inoubliable , remarque Mme Lussier.

« Une journée, ce n’est pas grand-chose et ça fait toute la différence pour la finale. » — Une citation de Catherine Lussier, directrice générale adjointe aux communications et à la mobilisation pour la 57e Finale des Jeux du Québec

Elle précise que l’équipe organisatrice continue de contacter les volontaires qui ont donné leur nom pour offrir quelques heures de leur temps pour la Finale des Jeux du Québec. Si certaines personnes n’ont pas encore été appelées, Mme Lussier indique que c'est normal. Rappeler 1500-1600 personnes, ça demande beaucoup de travail! , souligne Catherine Lussier avec un sourire.

Avec les informations de Roxane Tremblay