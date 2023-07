Le chef propriétaire du Bistro D dénonce de nouveau la malpropreté de l’autogare du Havre

Un restaurateur installé depuis longtemps sur la rue Racine à Chicoutimi dénonce une fois de plus le manque de propreté à l'autogare du Havre.

Le chef propriétaire du Bistro D, David Rousseau, estime que l'état de ce stationnement à étages, notamment l'escalier et la passerelle, repousse les touristes.

David Rousseau avait fait une sortie semblable à pareille date l'an dernier sur les ondes de Radio-Canada. Visiblement, la situation a peu évolué.

Il vise particulièrement les odeurs nauséabondes.

La ville s'en vient complètement sale. On est tous là, on essaie de faire nos choses. Monter dans l'autogare, sérieux, je n'ose pas dire les mots, mais ça fermente. Il faisait 30 degrés, 35 degrés. Ça n’a plus de bon sens. Puis les clients viennent dans le restaurant. C'est quoi qu’ils nous disent les touristes qui arrivent au Saguenay, qui ont voyagé partout dans le monde? Ils sont épouvantés, ils trouvent ça complètement hallucinant , a-t-il lancé lors de l’émission Place publique vendredi.

La conseillère municipale du district 8, Mireille Jean, Photo : Radio-Canada

Il dit avoir contacté la conseillère du secteur Mireille Jean pour que les choses changent.

Cette dernière a répliqué, au cours de la même émission, en disant qu'un ménage de base avait été fait au début de l'été et que des travaux de peinture ont été réalisés. Elle dit avoir exigé un entretien quotidien pour garder les lieux propres. Elle a demandé au Service des travaux publics pour s'assurer que c'était bien fait. Mireille Jean va même jusqu'à proposer qu'il y ait un employé en permanence, si nécessaire.

Effectivement, l'autogare est une forme d'accueil, comme la rue Racine est le lieu d'accueil des touristes, des gens de la ville en général. Il faut que ce soit un lieu qui est attractif. Oui, ça manque un peu d'amour. Est-ce que ça veut dire que c'est pire que c'était? Moi, je dis non. Je pense que ça s'améliore. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Je dis non. Il y a des choses à faire , a-t-elle insisté.

Saguenay envisage d'ailleurs de rénover l'infrastructure au coût de 20 millions de dollars, comme il a été voté plus tôt cette semaine par le conseil municipal.

Récemment, des commerçants de la rue Racine ont ouvert un groupe privé sur Facebook pour mettre en commun leurs expériences, notamment pour la situation des relations avec les personne en situation d'itinérance.