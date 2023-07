Synonyme de comédie, de légèreté et de vacances, le théâtre d’été est vivant et présent à Québec et ses environs. Voici, en rafale, huit pièces à voir cet été.

Dernier coup de ciseaux au Théâtre Petit-Champlain à Québec

Il n’y a pas de quatrième mur dans la pièce Dernier coup de ciseaux. Cette comédie policière tourne autour d’un meurtre commis dans un salon de coiffure : le capitaine de police, responsable de l’enquête, sollicite l’aide du public pour recréer la scène et pour poser des questions aux quatre suspects. La distribution ajuste le scénario selon les observations des spectateurs, soir après soir.

Mise en scène par Marie-Hélène Lalande, la pièce met en vedette Emmanuel Bédard, Marie Michaud, Jean-Michel Girouard, Laurence Champagne, Israël Gamache, et Miguel Fontaine. Jusqu’au 6 août.

Curling au Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans à Québec

À Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, le public ira à la rencontre Benoît et Julie, dont le divorce a divisé l’équipe de curling. Maintenant, dans des équipes séparées, ils partagent à contrecœur la glace du club municipal. Un pépin au grand tournoi régional forcera les anciens conjoints à reconsidérer leur équipe.

Nicolas Drolet met en scène le texte de Kristen Da Silva. Maxime Perron, Lucie M. Constantineau, Samuel Corbeil, Dominique Grenier et Dominic Desnoyers font partie de la distribution. Jusqu’au 3 septembre.

Les Amazones au Théâtre du Vieux bureau de poste à Lévis

Martine, Anne et Michou, amies d’enfance et chagrinées par les épreuves qu’elles traversent, s’installent ensemble. Steph, jeune étudiant désabusé, loue la chambre du logement. L’arrivée de Guillaume, en peine d’amour, viendra bouleverser la bande. Les Amazones aborde de manière légère et comique les enjeux de la crise de la quarantaine, la solitude et la condition féminine.

La comédie de Jean-Marie Chevret, adaptée par Michel Tremblay, est mise en scène par ses interprètes, Antoine Gagnon, Margo Ganassa, Charles Roberge et Gabriel Sénéchal. Jusqu’au 26 août.

Bébé à bord au Théâtre de la Roche à Veillon à Saint-Jean-Port-Joli

Incontournable adresse pour du théâtre d’été, le Théâtre de la Roche à Veillon propose cet été la pièce Bébé à bord. Le public suivra les aventures de Philippe, qui veut des enfants à tout prix, tandis que sa conjointe Christine, elle, ne se sent pas prête. Valérie, la sœur de Christine, et son nouveau conjoint Alain, feront à Philippe une étonnante proposition qui influencera certainement sa réflexion.

Avec Lauréanne Dumoulin, Jocelyn Paré, Sébastien Dorval et Catherine Côté, Bébé à bord est mis en scène par Carol Cassistat. Jusqu’au 2 septembre.

Haute fidélité au Théâtre Beaumont-St-Michel à Saint-Michel-de-Bellechasse

Comment un chauffeur de taxi, secrètement marié à deux femmes, protègera-t-il son secret alors qu’il vient d’être hospitalisé à la suite d’un accident? C’est ce que le public découvrira dans la comédie Haute fidélité, une invitation du Théâtre Beaumont-Saint-Michel.

Reynald Robinson a mis en scène cette comédie, qui met en lumière Marc Bélanger, Caroline Dardenne, Jonathan Gagnon, Jacques Girard, Véronique Savoie et Gabriel Simard. Jusqu’au 19 août.

Un pied dans la bouche au Théâtre Les Bâtisseurs de montagnes à Thetford Mines

Afin que sa grand-mère Thérèse meure heureuse, Isabelle lui dit qu’elle est enceinte, même si ce n’est pas le cas. La nouvelle réjouit tant la vieille dame qu’elle se rétablit miraculeusement. Isabelle devra donc jongler avec cette situation délicate, son patron imprévisible, son stagiaire envahissant et son médecin dépressif.

La comédie de Claude Montminy Un pied dans la bouche investit le Studio-théâtre Paul Hébert tout l'été. Myriam Breton, Carole Émond, Samuel Lamothe et Réal Poulin font partie de la distribution. Guy Rodrigue est à la mise en scène. Jusqu’au 25 août.

Au secours au Théâtre de l'Hôtel de ville à Saint-Joseph-de-Beauce

Au secours est la deuxième proposition de trois comédies présentées cet été par le Théâtre de l’Hôtel de ville. Cette fois, le public suit les péripéties de Bob Sirois et de sa femme Nicole, ex-propriétaires d’un MacDo, qui tentent de sauver l’Hôpital Notre-Dame de la Souffrance par leurs techniques de gestion et de marketing bien particulières.

Marie-Thérèse Quinton est l’autrice de cette pièce. Jusqu’au 22 juillet.

La vache Kiri au Théâtre d'été de Saint-Pierre-Baptiste à Saint-Pierre-Baptiste

La vache Kiri raconte avec humour l’adaptation de deux jeunes urbains qui s’établissent à la campagne et qui, avec l’aide de la technologie, tentent de surmonter différents défis.

Cette pièce d’Alain Turcotte, qui signe aussi la mise en scène, est interprétée par neuf comédiens et comédiennes. Jusqu’au 2 septembre.