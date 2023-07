Imagine Dragons conjure le mauvais sort du FEQ

Cette fois, c’était la bonne! Après des rendez-vous manqués avec le Festival d’été en 2019 et 2020, Imagine Dragons a finalement pu fouler la scène des plaines d’Abraham pour plus de deux chansons, vendredi. Preuve que les retrouvailles étaient attendues de part et d’autre, le site a dû être fermé par l’organisation au début du spectacle.

C’est dans une pétarade d’artifices – confettis, fumée et serpentins – que la troupe de Dan Reynolds a marqué son retour au FEQ , avec Believer, en ouverture de programme. Vêtu d’une chemise blanche (qu’il n’a pas gardé longtemps!) et d’un pantalon noir, le chanteur n’allait pas manquer l’occasion de souligner la particularité du moment.

Avant d'entamer It’s Time, il a levé le regard vers le ciel, se rappelant sans doute la pluie diluvienne de 2019, avant d’esquisser un large sourire. Sa mimique n’a échappé à personne.

Comment allez-vous? Laissez-moi vous dire quelque chose... C’est la troisième fois qu’on joue à Québec. Et cette fois-ci, on voulait vraiment venir et se rattraper pour la fois où l’on s'est fait chasser par la pluie , a admis Reynolds.

Rien n'aurait pu empêcher Imagine Dragons de se produire au Festival d'été, a soutenu le chanteur Dan Reynolds. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le quatuor de Las Vegas a rempli sa promesse en offrant une solide rétrospective de sa discographie bardée de numéros un radiophoniques. Bien que rodée, la performance de Dan Reynolds et de ses collègues Wayne Sermon (guitariste), Daniel Platzman (batteur) et Ben McKee (basse) a toutefois manqué de nervosité par moments, avec entre autres des longueurs dans les transitions entre les chansons.

La formation américaine Imagine Dragons a enfin pu offrir un spectacle complet sur les plaines d'Abraham pendant le Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La pluie, de son côté, n’a jamais cessé d’inquiéter de toute la soirée. Elle s’est finalement manifestée dans les dernières notes de Bad Liar, aux trois quarts du programme, alors que le groupe et ses fans, téléphones cellulaires au bout des bras, étaient en parfaite symbiose.

C’est une tradition! s’est exclamé Dan Reynolds. Mais nous n’allons nulle part. Nous restons sur scène! a promis le chanteur, avant d’enchaîner avec le succès Demons, tiré de Night Visions (2012).

La performance du chanteur Dan Reynolds et de ses collègues Wayne Sermon (guitariste), Daniel Platzman (batteur) et Ben McKee (basse) a manqué de nervosité par moments. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Peu abondante, l’averse n’a pas empêché la formation rock d’offrir la dernière partie de sa liste de 18 chansons, qui comprenait notamment la bombe Radioactive, interprétée dans un mur d’éclairages rouges, ainsi que le combo final Walking the Wire et My Life. Elle n’a pas non plus chassé une imposante foule vendue à la formation américaine.

En conquérant finalement les plaines d’Abraham – et leur météo sans cesse changeante –, Imagine Dragons aurait-il finalement conjuré le mauvais sort qui s’acharnait sur lui?

Talk, le showman

Après un premier passage remarqué au Festival d’été en 2022, l’artiste ottavien Talk n’a pas déçu en milieu de d'affiche.

Avec sa puissante voix, agréable au possible, ses flamboyants costumes – une salopette tapissée de fleurs de lys et un drapeau du Québec comme cape –, le chanteur au profil de lutteur professionnel a de nouveau séduit avec son pop-rock mélodique.

Talk s'est présenté sur scène avec une salopette tapissée de fleurs de lys et un drapeau du Québec comme cape. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le tout s’est amorcé avec le récit de sa légende en voix hors champ sur fond de trame sonore de Star Wars. Une introduction parfaite pour ce personnage plus grand que nature!

Puis Nicholas Durocher de son vrai nom a entrepris de subjuguer les tympans des festivaliers grâce à son efficace instrument, notamment dans les power ballads Afraid of the Dark et A Little Bit Happy, où son guitariste s'est illustré avec des solos de haute voltige.

Le guitariste de Talk s'est illustré avec des solos de haute voltige. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mais Talk, c’est d’abord et avant tout un showman. Et il en a mis plein les yeux et les oreilles avec son micro à fil rétro, son fusil à t-shirts et le lancer de ses souliers dans la foule.

Vous êtes bien, ce soir? Ce soir, c’est seulement en français! a par ailleurs annoncé cet amoureux de la Belle Province, avant de montrer le drapeau du Québec qu’il vient de se faire tatouer sur le bras.

Talk s'est fait tatouer un drapeau du Québec sur le bras. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Pour démontrer encore davantage sa québecophilie, il a repris La Ziguezon, chanson traditionnelle de la Bottine Souriante. Dans un autre registre, il s’est également commis auprès de Bon Jovi et Collective Soul.

Bien que sympathiques, ces clins d'œil ne sont pas parvenus à faire oublier les interprétations de son propre répertoire, comme Wasteland ou Runaway to Mars – pour laquelle il a revêtu une combinaison étincelante –, de véritables vers d’oreille.

Il ne pouvait terminer cette prestation autrement qu’en brisant une guitare. Ça allait de soi.

Intense Grandson

En début de soirée, l’artiste canado-américain Grandson n’a pas mis de temps à mettre les spectateurs des plaines, déjà nombreux à 19h, dans sa petite poche arrière.

Apparu sur scène en habit de camouflage, assis sur un banc de parc, devant la projection d’une forêt verdoyante, celui qui est connu sous le nom de Jordan Benjamin à l'état civil dissimulait bien l’assaut rock qui allait suivre.

À peine avait-il amorcé la première pièce de son abrasif programme, entouré de ses deux excellents musiciens – un guitariste et un batteur qui sonnaient comme douze! – la veste de camouflage avait pris le bord, révélant une camisole blanche. Quant à son air inoffensif, il avait laissé la place à un faciès plus déterminé… à réchauffer la foule.

Quelques notes avaient à peine été jouées dans la pièce Drones qu’il convainquait sans trop de difficulté les festivaliers réunis au parterre de battre la mesure de leur bras.

Mais qu’est-ce que c’était ça? Ça ne suffit pas! , a-t-il toutefois balancé, demandant aux spectateurs de redoubler d’ardeur.

Grandson est apparu sur scène en habit de camouflage, assis sur un banc de parc, devant la projection d’une forêt verdoyante. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Ces derniers n’ont eu d’autre choix que d'obtempérer, provoquant un sourire chez l’auteur-compositeur-interprète.

Bonjour! Je m’appelle Petit-fils! a-t-il lancé en français cette fois, finalement satisfait.

Intense, Grandson? C’est le moins qu’on puisse dire! À l’image de sa musique, à la fois mordante dans les guitares et lourde dans la batterie. Une intensité qu’il a cultivée jusqu’à la fin de sa performance, qu'il a conclue en montant dans la structure de la scène, puis en prenant un bain de foule. Fiouf!