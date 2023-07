Accès à la propriété﻿ : la solution s’éloigne de Toronto

Deux projets immobiliers comprenant un total de 26 tours d’habitation pourraient transformer le paysage immobilier dans les villes de Kitchener et de Waterloo, heureux bénéficiaire de la flambée des prix à Toronto. Les conseils municipaux des deux villes se penchent en ce moment sur les propositions qui pourraient être approuvées au cours des prochains mois.

Le conseil municipal de Waterloo étudie la possibilité de construire ce projet qui comprend entre autres un édifice de 35 étages. Photo : Ville de waterloo

À près de 2 heures au nord de Toronto, Amy Murray peine à trouver des propriétés pour tous les clients qui cognent à sa porte. L’agente immobilière pour le groupe Keller Williams souligne que 40 % des acheteurs proviennent de la région de Toronto.

Ses clients, autrefois des familles en quête d’espace vert, changent de visage : beaucoup de gens en ce moment, beaucoup de jeunes qui veulent entrer sur le marché pour la première fois , affirme-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le prix de l'immobilier croît plus rapidement dans la région de Kitchener-Waterloo que dans la province dans son ensemble. Photo : Radio-Canada / Cam Gauthier

Bien que les données de l’Association canadienne de l’immobilier démontrent que l’écart se réduit constamment, le prix moyen des propriétés unifamiliales s’établit dans la région à 875 400 $, presque une aubaine en comparaison des 1 361 700 $ dans le Grand Toronto.

« On a besoin de plus d'espace pour les familles, les jeunes, mais aussi les investisseurs. » — Une citation de Amy Murray, agente immobilière

Des investisseurs se bousculent pour présenter des projets immobiliers d’envergure, au grand bonheur des élus locaux et régionaux.

Parmi les plus récents projets soumis pour approbation, deux développements résidentiels, à Kitchener et Waterloo, qui comportent chacun 13 immeubles et totalisent plus de 6000 nouvelles unités de logement. La plupart de ces nouvelles unités seraient dédiées au marché locatif. Principalement dédiés à des logements de petite taille comportant une ou deux chambres, les immeubles prévus comportent entre 8 et 38 étages. Des maisons de ville sont aussi incorporées à la planification des deux développements.

Un projet de construction comportant 13 tours d’habitation est prévu sur ce site qu’occupait autrefois une usine. Les quartiers avoisinants sont composés presque exclusivement de maisons unifamiliales. Photo : Radio-Canada / Alexis Raymond

Des projets qui pourraient changer framatiquement le paysage de ces municipalités, en grande partie composé de maisons unifamiliales et d’immeubles de taille moyenne, constate le designer urbain Ken Greenberg.

Selon lui, la construction de tours ne favorise pas le développement d’une vie de quartier. C'est bon pour les couples, les gens célibataires, pas pour les familles et parfois ce sont des investisseurs qui les achètent, pas des gens qui y vivent. Il affirme que les constructions de taille moyenne sont plus propices à l’installation de communautés diversifiées et disposant d’un accès aux services.

Les défis de la croissance

Le conseil régional, responsable de la planification des services comme les routes et l'aqueduc, doit composer avec une cadence de développement accélérée.

La présidente du conseil régional de Waterloo, Karen Redman, affirme qu’il s’agit du plus grand défi rencontré par la région.

Elle souligne que les projections de Statistique Canada et de l’organisme régional de planification urbaine permettent d’estimer que la population de la région(qui comprend les villes de Kitchener, Waterloo et de Cambridge) dépassera le million d’habitants d’ici 30 ans contre environ 575 000 actuellement.

L’accès à la propriété est un enjeu , affirme-t-elle, mais assurer l’accessibilité des logements est prioritaire .

Services en français

Le Conseil scolaire Viamonde souligne que sa nouvelle École secondaire David-Saint-Jacques, ouverte en 2020, n'est pas encore au maximum de sa capacité, mais que les inscriptions y sont en constante augmentation. Viamonde convoite aussi l’ouverture d’une nouvelle école élémentaire à Cambridge pour répondre à la demande.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir a refusé de répondre à nos questions.

Au-delà du domaine scolaire, la demande pour des services en français se fait aussi ressentir auprès des organismes. L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) souligne que ses activités demeurent modestes. Toutefois, les appels pour obtenir des services en français, par exemple dans les domaines de la santé et de l’immobilier, se multiplient.

Angèle Lacroix croit que l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo a besoin de plus de données sur les francophones de la région pour adapter ses services en fonction de leurs besoins. Photo : Radio-Canada / Alexis Raymond